Manchmal geht es bei der Union und ihrer Regierung richtig urdemokratisch zu – wenn auch nicht immer aus hehrer Absicht, sondern eher durch Zufall. Jüngstes Paradebeispiel dafür ist jener Gesetzentwurf, mit dem wegen der Folgen des Pillenknicks für die Rekrutenzahl der Wehrdienst auf 18 Monate verlängert und zugleich für größere Wehrgerechtigkeit gesorgt werden soll.

Die Bundesregierung will die Wehrdienstbefreiung für junge Polizisten sowie Helfer im Zivil- und Katastrophenschutz nur verringern. Das CDU-Präsidium hingegen möchte die Befreiungen in Bausch und Bogen abgeschafft sehen. Das hindert freilich einige Mitglieder dieses Gremiums nicht, in ihrer Eigenschaft als christlich-demokratische Ministerpräsidenten gegen den Präsidentenbeschluß zu sein, weil sie, zu Recht, Schaden für den Polizeivollzugsdienst und die zivilen Hilfseinrichtungen befürchten .

Im Bundesrat treiben sie deshalb in diesem Punkt mehr oder minder offen Opposition – unter Anführung des Freistaats Bayern und seiner CSU, die ohnehin gern demonstriert, daß sie an CDU-Beschlüsse nicht gebunden ist. Und weil Bayern zusammen mit den sowieso ablehnenden SPD-Ländern im Bundesrat die Mehrheit hat, ist die Drohung, notfalls den Vermittlungsausschuß anzurufen, durchaus ernst zu nehmen.

Die Verlängerung des Wehrdienstes um ein Vierteljahr kann manchen Abiturienten keine andere Wahl lassen, als ihr Studium bis zu einem Jahr aufzuschieben.

Das Verteidigungsministerium hatte deshalb kurzerhand vorgeschlagen, entweder die Abiturienten drei Monate weniger die Schulbank drücken zu lassen oder das Anfangssemester entsprechend zu verkürzen. Dagegen sind natürlich die Kultusminister, wenngleich sich auch die Sozialdemokraten unter ihnen nicht grundsätzlich sperren. Doch mit dem Vorschlag der Länder, ein Teil des Wehrdienstes solle während der Semesterferien nachgeholt werden können, ist wiederum das Wehrressort nicht einverstanden. Sein Gegenvorschlag: vier Wochen früher Abitur, vier Wochen später Semesterbeginn und der Rest irgendwie pragmatisch.

Noch ist die Milch nicht verschüttet. Aber für dreierlei, sagen alte Bonner Fuhrleute, sei das Durcheinander symptomatisch: für unausgereifte Entwürfe, für den Unmut der Länder darüber und für die mangelnde Koordination zwischen der CDU als Partei und der CDU-geführten Regierung. Kurzum: ein Schauspiel fehlender Professionalität.

