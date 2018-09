Bei Menschen, die Zeitungen machen, ist es gewöhnlich so: Die Stimmung steigt und fällt – mit der Auflage ihres Blattes. Als sich am verangenen Wochenende die Belegschaft der tageszeitung (taz) im Berliner Reichstag zu einem „nationalen Treffen“ versammelte, war die Stimmung so gut wie seit Jahren nicht mehr. Noch Anfang Oktober hatte die taz, der selbst die FAZ mittlerweile wohlwollend den „Mut zu unbequemen Meinungen“ attestiert, düster dem Konkurs ins Auge geblickt: Sie war auf fast 20 000 Abonnenten abgesackt. Doch dann trat der bislang größte selbstverwaltete Betrieb hierzulande die Flucht nach vorn an: Ein neues Layout, ein Spendenaufruf, eine Werbekampagne; die letzten Reserven wurden mobilisiert.

„Man kann für absolut jedes Produkt wunderbare Werbung machen“, sagte Michael Schirner, der lange Jahre die Düsseldorfer Dependance der Erfolgs-Werbeagentur GGK leitete. „Weil es großen Spaß macht“, konzipierte er ohne Honorar eine geschickte Werbekampagne. Große Köpfe wie Otto Schily, Jürgen Habermas oder Hans Magnus Enzensberger erklärten dem Blatt öffentlich ihre Wertschätzung. Ali alias Günther Wallraff befand per Anzeige: „Man kommt an der taz nicht mehr vorbei, auch wenn man es nicht zugibt.“

Ergebnis der markigen Sprüche und eines guten Dutzends wohlwollender Berichte in den liberalen Medien, wo die taz regelrecht geliebt wird: In der Abonnentenverwaltung müssen Nachtschichten eingelegt werden; das Ziel – 25 000 Abonnenten werden gebraucht, um kostendeckend zu produzieren – ist erreicht. Da der Zustrom anhält, werden bereits die schönsten Pläne zur Erweiterung und Verbesserung geschmiedet.

Die taz ist längst nicht mehr ein Alternativblättchen, sondern ein wichtiges linkes Blattt. „Die Zeitung ist schon lange gut, jetzt ist ihr Image besser geworden“, sagt ein Mitbegründer. Was Werbung nicht so alles vermag... MS