DAS KURZE INTERVIEW

Bundesinnenminister Zimmermann klagt über eine wachsende Zahl von Asylbewerbern in der Bundesrepublik. In vergangenen Jahren reiste ein großer Teil der um Asyl ersuchenden Flüchtlinge über West-Berlin ein. Barbara John ist Ausländerbeauftragte des Berliner Senats und damit zuständig für die Integration ausländischer Familien in Berlin.

ZEIT: Der Bundesinnenminister gibt bekannt, daß die Zahl der Asylbewerber wieder steigt. Auch in Berlin?

John: Ja, ganz unbestreitbar. Im letzten Jahr, 1984, sind rund 12 000 Asylbewerber gekommen, in diesem Jahr sind es bereits knapp 23 000. Wir rechnen bis Ende des Jahres noch mit einer höheren Zahl.

ZEIT: Ist die Zahl auffallend hoch, verglichen mit den letzten Jahren?

John: Sie ist auffallend hoch. Sie hat nicht ganz den Stand von 1980, als in einem Jahr insgesamt 107 000 Asylbewerber in die Bundesrepublik gekommen sind. Aber es wird geschätzt, daß am Ende dieses Jahres die Zahl bei insgesamt 70 000 liegen wird. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Verdoppelung, gegenüber 1983 fast eine Vervielfachung.

ZEIT: Aus welchen Ländern kommen die Asylbewerber?