Das Experten-Hearing im Parlament wird die Entscheidung nicht mehr beeinflussen

Von Gunter Hofmann

Bonn, im Dezember

Franz Josef Strauß drängt auf eine rasche, "positive Entscheidung" zugunsten einer deutschen Beteiligung am amerikanischen SDI-Projekt. Hans-Dietrich Genscher, der lieber "Nein" gesagt hätte, erweckt den Eindruck, in Bonn sei noch gar nichts entschieden. Helmut Kohl wiederum kündigt für nächste Woche an, das Kabinett werde beraten, ob und in welcher Form eine Beteiligung deutscher Unternehmen an der Strategischen Verteidigungsinitiative von der Regierung abgesichert werden soll.

Entschieden ist natürlich schon längst, nur handelt es sich um eine Entscheidung à la Bonn und Kohl.

Früh hat Helmut Kohl dem SDI-Unternehmen seinen politischen Segen gegeben, ohne sonderlich lange nach Argumenten dafür zu suchen oder die politischen Folgen abzuwägen. Sein Berater Horst Teltschik hat später nach Erkundungsmissionen die deutsche Teilnahme für lebenswichtig erklärt – Motto: Wir wollen etwas von den Amerikanern, sie können auf uns auch verzichten! Der widerstrebende Außenminister ist ständig neu mit einer Politik der kleinen, vollendeten Tatsachen konfrontiert worden. So hat sich die Entscheidung herausgemendelt, typisch Bonn, könnte man sagen. Und Genscher darf sich damit trösten, daß die Industrie (BDI) wie die CSU klagen, dem Auswärtigen Amt habe man die "Beinahe-Nicht-Entscheidung" zu verdanken.

Skepsis und Einwände