Der Ajatollah, die Islamische Revolution und die iranische Gesellschaft

Von Ahmad Taheri

Eure Eitelkeit ist ein bellender Hund“, lehrte Scheich Abu Said, der große Mystiker des islamischen Mittelalters. „Schweigen bedeutet, daß niemand euren Weg durch diese schmale Passage kennt, die da Leben heißt.“ Ajatollah Ruhollah Chomeini, einst ein Adept der islamischen Mystik, hat sich stets, wenn auch nicht nur aus frommer Bescheidenheit, an diese Lehre gehalten. Vom Lebensweg des iranischen Revolutionsführers weiß die Mitwelt so gut wie nichts. Demgemäß liest sich auch seine offizielle Lebensgeschichte wie eine herkömmliche Heiligen-Vita – reich an Wunder und Vorsehung – doch bar aller individueller Konturen.

Daß jetzt doch eine von Lasuren frommer oder revolutionärer Legenden freie Chomeini-Biographie vorliegt, ist das Verdienst des in London lebenden iranischen Journalisten Amir Taheri. Der Autor – mit dem Rezensenten nicht verwandt – war unter dem Schahregime Chefredakteur von Kyhan, einer der beiden wichtigsten Teheraner Tageszeitungen. 1977, also am Vorabend der Islamischen Revolution, begann er sich im Iran und Irak auf die Spuren des Ajatollahs zu begeben. Er las sich durch Reden und Schriften Chomeinis und sprach mit einer Vielzahl von Personen, die aus dem einen oder anderen Grund mit dem Revolutionsführer im Laufe seines langen Lebens zusammengekommen waren. Das Ergebnis seiner sechsjährigen Recherchen ist nicht nur eine relativ verläßliche Beschreibung von Chomeinis Leben und Werk, der Islamischen Revolution, sondern zugleich ein farbiges Panorama der iranischen Gesellschaft dieses Jahrhunderts:

Amir Taheri: Chomeini und die Islamische Revolution. Hoffmann und Campe, Hamburg 1985; 414 S., 38,– DM.

Taheri beschreibt zunächst den Lebensweg Chomeinis vom Kind armer Bauern zum angesehenen Theologielehrer in Ghom: Geboren wurde er 1902, wohl am 9. November, in Chomein, einem unbedeutenden Städtchen westlich der Route von Teheran nach Isfahan. Als einziges der fünf Kinder erhielt er einen recht ungewöhnlichen Namen: Ruhollah, auf deutsch „Geist Gottes“. Der Name kommt in der islamischen Literatur sonst nur als Beiname des „Propheten“ Jesus vor. Später wurde die sonderbare Namensgebung als göttliche Eingebung ausgelegt.

Chomeinis Vater war Landpächter und wurde, ehe Chomeini sechs Monate alt war, von einem Großgrundbesitzer getötet. Sein Tod führte nach der Revolution zu der Legende, er sei ein Revolutionär gewesen und von Reza Schah, dem Begründer der Pahlewi-Dynastie, ermordet worden. Dabei blieb die Tatsache unbeachtet, daß Reza Schah zu diesem Zeitpunkt noch ein unbedeutender Offizier der Kosakenbrigade war und erst neunzehn Jahre später an die Macht kommen sollte.