Von Dörte Schubert

Hamburgs Wissenschaftssenator schlug bei seinem Dienstantritt im vergangenen Jahr eine ganz neue Gangart an. Beim morgendlichen Joggen erklärte Klaus Meyer-Abich einer trimmbegeisterten Mitläuferin vom Hamburger Abendblatt die philosophischen Grundlagen seiner Bildungspolitik. (Fazit: „Er kennt seinen Platon wie die Peanuts.“) In seiner Antrittsrede düpierte er anschließend den Universitätspräsidenten, als er behauptete, die neugegründete TU Harburg habe – gemessen an ihrer Kleinheit – bereits mehr im öffentlichen Interesse geleistet als die altehrwürdige Uni.

Unkonventionell behandelt der Naturphilosoph („Im Denken bin ich etwas grün“) nun auch den wissenschaftlichen Nachwuchs: In der Hansestadt finden sich Ende 1986 die ersten arbeitslosen Universitätsprofessoren, weil der Senator Verträge nicht verlängern will. Mit Dozenten der Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP) setzt sich seine Behörde derzeit vor Gericht auseinander. Grund der Zerwürfnisse: Die Prioritäten, die der Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung bei seiner Sparpolitik setzt.

Zunächst spüren es die Professoren „auf Zeit“, wo ihr oberster Dienstherr die Schwerpunkte seiner Politik sieht. Von dem innovativen Potential, das die neuen Hochschullehrer an die Universität bringen sollten, ist längst nicht mehr die Rede.

Die „Überbrückungsmaßnahme“, die sich das Hamburger Parlament bereits 1979 ausdachte, um durch den wissenschaftlichen Nachwuchs den „steten Zustrom der Ideen und die kontinuierliche Pflege der Forschung“ (Bürgerschaftsdrucksache) zu garantieren, verschaffte 44 Dozenten einen Arbeitsplatz. Befristet allerdings: Drei Jahre lang soll der Nachwuchs für das eigene berufliche Fortkommen und gegen die Vergreisung des Lehrkörpers kämpfen. Auch Karl-Heinz Scnlarp und Rainer Postel avancierten 1983 auf diese Weise vom wissenschaftlichen Assistenten zum Professor für Geschichte und zum Beamten auf Zeit.

Die beiden Historiker genossen herrliche Aussichten. Sie arbeiteten oben in Hamburgs höchstem Uni-Gebäude, dem „Philosophenturm“, und bewiesen wohl auch in Forschung und Lehre den nötigen Überblick. Nur das Fortkommen verzögerte sich: Mit den Stellen aus dem Fiebiger-Plan, die in Bayern, Berlin und Baden-Württemberg der drohenden Verkalkung in Forschung und Lehre entgegenwirken sollen, bedenken die dortigen Wissenschaftsmimister lieber ihre eigenen Landeskinder. Die Berufung auf lebenslange Professuren blieb aus – teils, weil konservative Professoren die Seiteneinsteiger nicht als vollwertige Kollegen akzeptieren mochten, teils weil einfach keine Stellen mehr ausgeschrieben werden. Die schöne Aussicht weicht damit für die Neu-Habilitierten allmählich einer Horrorperspektive: 1986 droht die endgültige Arbeitslosigkeit.

Obwohl die meisten der „Profs auf Zeit“ bei ihrer Entlassung 15 oder mehr Jahre an der Universität gearbeitet haben, gibt es für diese Gruppe Hochschulangehöriger keinerlei soziale Absicherung. „Jeder Pförtner und jede Garderobenfrau, die so lange hier geschafft haben, stehen sich da besser“, weiß Rainer Postel. Arbeitslosengeld gibt es für die Ex-Beamten nicht, Sozialhilfe kaum: Die Ehefrauen der Historiker verdienen halbtags mit. Jobs in der freien Wirtschaft dürften für die Möchtegernordinarien kaum in Frage kommen. Sie gelten nicht nur als hoffnungslos überqualifiziert, sie haben zum Zeitpunkt ihres Dienstabschieds auch längst den 40. Geburtstag gefeiert.