Es war einmal ein schöner Nadelwald, der sollte ohne triftigen Grund einer Wiederaufarbeitungsanlage für Kernbrennstoffe weichen, nur weil ein bayerischer Ministerpräsident es so wollte, und sonst eigentlich niemand im ganzen Land. Und es war einmal ein steinreicher Mann, der konnte sein Geld gar nicht mehr zählen, aber er war eigentlich arm dran, denn er war das Opfer gieriger Neider und Steuerbeamter, die ihm dauernd am Zeug flickten, bis er’s leid war und sein Reich und den ganzen Krempel der Deutschen Bank für fünf Milliarden vor die Füße warf. Als er dann gefragt wurde, wie es dem ergehe, der mit einem Spendenwunsch – etwa für die Krebsforschung – an ihn heranträte, sagte der reiche Mann, er würde den Bittsteller mit einem Tritt ans Schienbein verabschieden.

Es war einmal in Berlin eine Junge Union, die geriet wegen NS-Tendenzen in Verruf; aber als ein Kreis-Chef sie auf einem CDU-Landesparteitag von diesem unguten Ruf befreien wollte, rief ein führendes Mitglied ihm zu: „Es ist ein Skandal, daß der ohne gelben Stern nach oben gehen und reden darf.“

Es war einmal eine Bayerische Landesbank, der schenkten viele Kunden schon ihres Namens wegen und weil sie sich mit zwei Ministernamen schmücken konnte, ihr Vertrauen, doch sie ahnten nicht, daß just diese Bank das Geld ihrer Kunden in die abenteuerlichsten Unternehmen steckte, bis sie in eine Schieflage geriet – und auf einmal waren 200 Millionen Mark futsch und keiner wußte so recht, wo sie geblieben waren.

Ja, und es war einmal ein Bonner Staatssekretär, der war für Inneres zuständig und ging dabei bis zum Äußersten, um die Verfassung, auf die er einen Eid geschworen hatte, vor Kommunisten, Radikalen und sonstigem Gelichter zu schützen; und darum ließ er sogar Bundestagsabgeordnete bespitzeln. Und als das aufkam, stellten sich seine Parteifreunde schützend vor den Verfassungsschützer; denn was blieb ihnen anderes übrig?

Es war einmal ein Mann, der hieß Mauss. Der leistete dem Staat so manchen guten Dienst, der das helle Licht des Tages scheuen mußte, und er hatte gute Freunde in wichtigen Positionen. Als davon etwas durchsickerte und er gewählten Volksvertretern Rede und Antwort stehen sollte, da war er wie vom Erdboden verschluckt; denn der Mauss hatte sich in ein Erdloch verkrochen, damit ihn keiner sehen konnte, und ein veritabler niedersächsischer Ministerpräsident hielt schützend seinen Fuß über ihn.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie alle heute noch...