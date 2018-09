Das Jahr geht zuende, der Kalender auch, die Zeit der frommen Sprüche ist gekommen, die, ursprünglich von der Kirche in Umlauf gesetzt, längst von der Welt übernommen wurden. Ohne sie, gedruckt oder psalmodiert, kommt keiner mehr aus.

Zu vieles gibt es ja auch zu kaschieren und zu konterkarieren, unter den Teppich zu kehren: die geballte und überwältigende Trostlosigkeit einer grauen Jahreszeit, in der Tag und Nacht nicht zu unterscheiden sind und deren Feiertage wie „Totensonntag“, „Büß- und Bettag“ und „Volkstrauertag“ ein unübertroffenes Sperrfeuer auf das seelische Wohlbefinden darstellen; die Überanstrengung, die so zuverlässig mit der Hektik der stillen Jahreszeit kommt; die Gereiztheit, die der unter Harmonie-Druck gesetzte und von Erwartungen terrorisierte Mensch entwikkelt.

Gewiß: alle klagen über den Trubel, den Rummel, den Betrieb, die Erschöpfung. Aber keiner kann oder will sich rausziehen. Hier sind es die alten Eltern, dort ist es das Kind oder Tante Luise, für die man das Spiel weitertreibt – Heinrich Böll hat das in „Nicht nur zur Weihnachtszeit“, der besten seiner Satiren, die zur Lektüre unter dem Weihnachtsbaum nachdrücklich empfohlen sei, unübertrefflich beschrieben. Jeder steht unter dem Zwang, etwas Besonderes produzieren zu müssen (erst etwas Festliches, dann etwas Witziges): die Eltern und die Kinder, die Zeitung und das Fernsehen. Nur wenige sind mit den Ergebnissen zufrieden: welch Wunder! Am Ende ist jeder am Ende: mit den Finanzen und den Gefühlen.

Weihnachten: Die Reichen essen noch etwas besser als ohnehin schon, die Armen fühlen sich noch ärmer, die Einsamen noch einsamer. Gibt es einen perverseren Anblick als die Kirchen, auf deren harten Bänken sich plötzlich die Nerze und Kaschmirmäntel drängeln, die einmal im Jahr – ein kleiner Spaziergang mit Tapetenwechsel tut ohnehin gut – das dekorative und musikalische Angebot der Kirche mitnehmen wollen? Gibt es einen deprimierenderen Anblick als die überquellenden Papierkörbe und Ascheimer nach Weihnachten, die Straßen und Gärten nach Neujahr? Zerknüllte Papiere, zertretene Kartons, leere Flaschen, aufgeweichte Knallbonbonverpackungen, Weihnachtsbaumgerippe mit Lamettafetzen, zerplatzte Knallkörper, verbleichendes Konfetti. Alle Jahre wieder.

Kein Wunder, daß die Sterberate hoch ist in diesen letzten Wochen des Jahres, daß die Menschen die Erde verlassen, erschöpft und angeekelt. Kein Wunder, daß die anderen, die weitermachen wollen, sich bei knallenden Korken und Küssen in das Neue Jahr hineinalbern. „Same procedure as every year“ (Miss Sophie). Oder: „Das Leben geht weiter. Als es erlaubt ist“ (Karl Kraus). Nicht nur, aber besonders zur Weihnachtszeit.

Petra Kipphoff