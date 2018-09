Von Heinz Michaels

Norbert Blüm war leider verhindert. Statt vor den Arbeitgebern eine Festrede (so es denn eine geworden wäre) zu halten, mußte der Bundesarbeitsminister vor dem Parlament eine Regierungserklärung zum „Streikparagraphen“ abgeben und den Bundestagsabgeordneten Rede und Antwort stehen. So entging ihm, wie Otto Esser, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), sich öffentlich von ihm distanzierte, in distinguierter Form zwar, aber nicht weniger entschlossen und kämpferisch als die Gewerkschaften.

Die Arbeitgeberorganisation befindet sich in einem Dilemma – so wie die Gewerkschaften in der letzten Phase der sozial-liberalen Regierungskoalition. Viele ihrer Mitglieder haben das Wort von der Wende ernst genommen und sie erwarteten sie – ruck-zuck – sofort. Sie sind enttäuscht von Helmut Kohl und seiner Regierung und mahnen an, was sie als Versprechen verstehen mußten. Doch sie wissen gleichzeitig, daß diese Regierung ihnen nähersteht als ihre Vorgängerin und daß sie sie deshalb stützen müssen.

Die schwierige Gratwanderung konnte in der Mitgliederversammlung der BDA nachvollzogen werden. Vorsichtig und stets bemüht, nirgends aufzulaufen, steuerte Otto Esser in seiner Grundsatzrede durch das an Klippen und Untiefen reiche Fahrwasser der Sozialpolitik: Lob für die Regierung, aber auch sanften Tadel, Werben um einen Dialog mit Gewerkschaften, aber strikte Verdammung politischer Aktionen, Ermunterung an die Mitglieder, den gegebenen Spielraum zu nutzen, aber auch milde Zurechtweisung, dabei insgesamt die Zielmarkierung der Arbeitgeber nicht aus den Augen verlierend.

Wie also ist der Standort der Arbeitgeber im Geflecht von Regierung, Parlament und sozialen Gruppen zu beschreiben? Wo sind die Reibungspunkte? Zunächst mußte wohl intern einiges zurechtgerückt werden. Da hatte es Kritik gegeben, daß sich die Arbeitgebervereinigung angesichts der Überschüsse bei der Arbeitslosenversicherung nicht energisch für eine Beitragssenkung eingesetzt hat.

Angesichts hoher Arbeitslosigkeit Beiträge zugunsten der Arbeitsplatzbesitzer und der Betriebe zu senken, wolle „genau überdacht sein mit Herz und Verstand“, verteidigte Esser das Eintreten der BDA für die Qualifizierungskampagne, die Arbeitslosen ohne Ausbildung eine bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt geben soll.

Im gleichen Atemzug allerdings tadelte er auch Norbert Blüm, „daß wir es lieber gesehen hätten, wenn für die Qualifizierungsoffensive, die schließlich neue Arbeitsplätze schaffen soll, verhältnismäßig mehr Mittel zur Verfügung gestellt worden wären, als dies im Vergleich zu Leistungsverbesserungen in der Arbeitslosenversicherung geschehen ist“. Auch mit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten, wie sie in der Metall- und in der Druckindustrie vereinbart worden sind, gibt es Schwierigkeiten. „Viele Unternehmen finden es offenbar nicht einfach, mit dieser neuen Aufgabe fertig zu werden.“ Selbstkritik?