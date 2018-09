Von Dietrich Strothmann

Es geschah oft. Die Verladerampe in Belsen war mit einem Militärtransport verstopft, der Güterzug fuhr weiter nach Bergen. Die Menschen wurden aus den Waggons getrieben und zogen, unter Bewachung der SS, durch die Stadt, über die lange Straße nach Belsen, durch das Dorf – bis zu dem Seitenweg, der rechts hinter Bäumen und Büschen in das Lager führte. Ein endloser Zug. Männer, Frauen, Kinder, Alte und Junge in Sechserreihen. Manche konnten nicht mehr, fielen um, wurden erschossen oder mußten von denen, die noch gehen konnten, mitgeschleppt werden. Es geschah oft.

Juden waren es. Erst kamen sie aus Holland, zum in Bergen-Belsen "aufgehoben" werden zum Tausch gegen Deutsche, die im Ausland interniert worden waren. An die zweihundert schafften es, retteten so ihr Leben. Später dann, als im Osten die Vernichtungslager vor der anrückenden Roten Armee geräumt werden mußten, wurden die Juden nach Westen geschafft, auch nach Bergen-Belsen, das vom Dezember 1944 an offiziell als "Konzentrationslager" firmierte. Sechzigtausend Juden kamen damals in Bergen und Belsen an, zerschundene, zerschlagene Menschen. Sie schleppten sich durch Bergen, durch Belsen. Viele sahen sie, viele machten sich ihre Gedanken: Was wird aus denen? Was geschieht mit ihnen?

Manchmal, wenn der Wind "richtig" stand, noch es nach verbranntem Menschenfleisch, kilometerweit. Oft standen sie an den Fenstern, vor den Türen, auf den Straßen, wenn die Menschen – Menschen? – an ihnen vorüberzogen, vorbeigejagt wurden. Die Bergener, die Belsener – sie haben es gesehen, gewußt. Es geschah damals vor ihren Augen. Manche haben es sogar gerochen. Alle aber müssen damals begriffen haben, was sich in ihrer Nähe zutrug, neben der Hauptstraße, hinter den Bäumen und dem Stacheldraht – was dort mit den Frauen und Kindern geschah, die vor ihren Augen ausgeladen worden waren, in Bergen am Bahnhof, in Belsen an der Rampe. Einer wenigstens erinnerte sich: "Kein Lebender war mehr in den Viehwaggons." Ein anderer besann sich: "Aus den Fensteröffnungen der Güterwagen guckten nicht Ochsen, sondern Frauen, lauter jüdische Frauen aus Ungarn."

Wenige nur wollen das noch wissen, die meisten schweigen, schütteln den Kopf, drehen sich weg – vor sich selber, ihrer Erinnerung, der Geschichte. Sie ist jetzt erst recht kein Ernstfall mehr, war es auch, nie gewesen. Im Heimatführer wird Bergen heute als "freundliche Kleinstadt" angepriesen, als "Stadt mit Tradition". Die Bergener heute, an die zweitausend rechtschaffene Bürger, legen Wert darauf, daß auf den Hinweisschildern zu den Massengräbern eindeutig und deutlich nur steht "Gedenkstätte Belsen", daß ihr Name also offiziell ausgelöscht ist mit der alten, schlimmen Vergangenheit. Und Belsen? Was ist das schon, wer ist da schon? Ein paar verlorene Bauernhöfe, an die zweihundert Einwohner, mehr nicht. Sollen die doch sehen, wie sie damit fertig werden.

Und außerdem, sagen die Bergener, haben wir seit zwanzig Jahren doch unsere "Sühnekirche vom kostbaren Blut". Ist das nicht genug? Und außerdem hatte doch der Bergener Amtsrichter von Briesen in seinem testamentarischen Augenzeugenbericht wörtlich geschrieben: "Die Leute sehen gut aus. Nie habe ich dort Schlimmes gesehen." Der Amtsrichter, eine Respektperson in der Stadt, war damals öfter dienstlich als Untersuchungsrichter in Familienangelegenheiten im Lager gewesen. Nach seinem Tod waren seine Notizen unterderhand in Bergen weitergegeben, 1982 dann in der Lokalzeitung veröffentlicht worden. War also was? War Entsetzliches, Grausames, Unvorstellbares, Unmenschliches geschehen vor unserer eigenen Tür, täglich, gleich nebenan? Hatte nicht selbst der hannoversche Gartenbauarchitekt, der mit der Anlage der Gedenkstätte beauftragt worden war, gefordert: "Es muß uns gelingen, die Sensation Belsen einzugraben ..." Ein schöner, schmucker Heidepark ist so aus dem Ort geworden, mit Birken und Wacholder bepflanzt, wo 50 000 Menschen in 14 Massengräbern verscharrt wurden, wo noch vor zwanzig Jahren Knochen gefunden wurden. Gnädige Erde.

Und schließlich hatte doch die niedersächsische Landesregierung beschlossen, nach 1980 in der "Gedenkstätte Belsen" keine Mahnfeiern mehr zu halten, wie vorher noch alle fünf Jahre. Immerhin, der Innenminister verfügte "stille Kranzniederlegungen". An der langen Mauer, neben dem Obelisken, der an das Leiden und Sterben der jüdischen Frauen und Kinder erinnern soll, steht auch zu lesen: "Möge die Erde nie das Blut bedecken." In ihrem Tagebuch hatte Anne Frank, die hier starb, kurz vor dem Abtransport geschrieben, als lebte sie noch in einer anderen, glücklichen Welt: "Ich glaube an das Gute im Menschen." Übrigens sind viele Bergener noch heute davon überzeugt, daß das Tagebuch jener Anne Frank eine Fälschung ist. Sie haben ihre "Sühnekirche", in der sie sonntags beten und singen und um Vergebung bitten.