Über Weihnachten und Neujahr nehmen wir natürlich den Zug. Das ist klar. Wer zwingt sich schon marzipanschwer und cognacglucksend ins Autoblech, wer will schon stieren lieb durch das Dezemberhalbdunkel schleichen, mit klammen Fingern das Lenkrad umkrampft, um nicht von der vereisten Straße zu rutschen? Natürlich nehmen wir den Zug.

Alle kommen mit dem Zug. Und weil die obersten Bahnvorsteher das wissen, und weil sie, wenn auch selten genug, doch immer mal wieder eine helle Minute haben, erging wie jedes Jahr die Order, in diesen Tagen alles auf die Schienen zu setzen, was noch auf Schienen rollen kann. Das sind dann die „gesonderten Züge im Sonder-Festtags-Verkehr“ oder so ähnlich.

Dann sitzt man plötzlich wieder in so einem Abteil, Baujahr 1940 oder 1960, und läßt den Blick erinnerungssüchtig wandern. Der Linoleumboden, die gelöcherte Decke, die messingimitierenden Gepäckablagen – damit war man doch gestern noch gefahren! Der Blick geht hinaus, Mit auf den Fensterrahmen, und tatsächlich, da ist es wieder, auf der Innenseite des braunen Rahmens, das kleine Schild, das man mit einem Mal als lange schon vermißt erkennt: Nicht hinauslehnen – Do not Um am – Ne pas se pencher au dehors – und, vor allem: E pericoloso sporgersi.

Das letzte, das war immer am seltsamsten dem deutschen Reisenden, das behielt er, das verband sich mit etwas: mit Abschied.

Man schob das Fenster herunter und beugte sich noch einmal hinaus. Noch einmal sah man einander ins Gesicht, noch einmal berührten Lippen sich oder Fingerspitzen nur, der Wagen belangsam zu rollen. Kleiner und kleiner wurde die Gestalt an der ins Endlose gezogenen Linie des Bahnsteigs, Wind schlug ins Gesicht. Ein weißes Taschentuch vielleicht oder ein ganz besonders roter Pullover leuchteten noch, dann verschwammen die Farben, die Linie zerfloß. E pericoloso sporgersi – die Fensterguillotine glitt nach oben, nimmst Das war so ein Geräusch, so ein Moment, mit dem etwas abschloß, etwas Neues begann. Das war ein kleiner Moment Tod oder Anfang. Das ist vorbei.

Jetzt reisen wir das ganze Jahr über vollklimatisiert. Eine gelbgetönte Scheibe aus spiegelndem Sonnenbrillenglas trennt uns von der Welt, IC-Service, „die neue Bahn“. Wir möchten noch wirken, noch etwas sagen, das entscheidende Wort, um das man solange mit sich gerungen hat, doch der andere sieht uns schon nicht mehr. Kein Fenster zu öffnen. Wir laufen noch einmal zur Tür, da rollt der Zug schon an, wir laufen zurück ans Fenster, da ist der Bahnhof schon fort.

Die neue Bahn: Keine Abschiede mehr. Und wo sonst? Auf den Flughäfen? Hastig abgefertigt, „eingeschäggt“ gar in einer häßlichen Halle, in eine Kabine gezogen zur Leibesvisitation, über eine Gangway gehetzt, in Schaumstoff gepreßt und festgezurrt, den Blick zurück durch graue Tragflächen verstellt – Abschied?