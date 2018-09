ZEIT: Herr Minister, Sie haben sich jüngst optimistisch über die Chancen für eine baldige Lösung des leidigen Problems Arbed Saarstahl geäußert. Woher nehmen Sie diese Zuversicht?

Hoffmann: Nun, wir haben positive Signale von den Gewerkschaften. Deshalb bin ich persönlich davon überzeugt, daß das Paket, das wir zu schnüren haben, nicht am Widerstand der Arbeitnehmervertretung scheitern wird.

ZEIT: Aber die IG Metall hat doch erklärt, daß sie mit aller Macht am sogenannten Schutzvertrag von 1978 festhalten und sich nicht von einer sozialdemokratischen Regierung nehmen lassen will, was sie gegen ein CDU-Kabinett verteidigt hat.

Hoffmann: Wir reden zur Zeit über eine Präzisierung dieses Vertrages. Und ich kann nur wiederholen, an den Gewerkschaften wird die Lösung nicht hängenbleiben.

ZEIT: Mit der Zustimmung der Gewerkschaften zu Ihrem Konzept hätten Sie dann eine Hürde genommen. Aber wie sieht es mit den Banken aus?

Hoffmann: Wenn die Gewerkschaften ja sagen, dann erleichtert das die Gespräche mit den Banken. Denn die Zustimmung der Arbeitnehmervertreter ist für die privaten Kreditgeber eine der Voraussetzungen für einen Förderungsverzicht. Wir haben mit den Banken eine Reihe von Gesprächen geführt; sie sind jetzt bereit, in konkrete Verhandlungen einzutreten.

ZEIT: Nun geht ihr Konzept davon aus, daß die Banken auf Forderungen in Höhe von 350 Millionen Mark verzichten sollen. Aus Bankenkreisen hört man aber eine andere Zahl – da ist von 250 Millionen Mark die Rede. Lassen Sie denn darüber mit sich reden?