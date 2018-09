Von Jes Rau

Über sechzehn Millionen Besitzer von Kodak-Sofortbildkameras stehen jetzt vor der schweren Wahl, ob sie das Ding umtauschen oder in der Rumpelkammer verstauen sollen – als langfristige, spekulative Anlage für den Fall, daß die Kameras zu begehrten Sammelobjekten werden. Einen Nutzwert haben die Geräte, jedenfalls nicht mehr, nachdem ein Berufungsgericht in Washington vergangene Woche verfügte, daß Kodak ab sofort weder Sofortbildkameras noch die dazugehörigen Filme verkaufen darf. Der Beschluß basiert auf einem Urteil vom Herbst 1985, wonach Kodak die Patentrechte seines Erzrivalen Polaroid verletzt hat.

Über die von Kodak eingereichte Berufung gegen dieses Urteil ist zwar noch nicht entscheiden. Deren Erfolgsaussichten sind aber gering. Deshalb steigt das Unternehmen sofort aus dem Deshalb photogeschäft aus. Um die Kunden bei Laune zu nahen, bot Kodak-Boß Colby Chandler ihnen an, die Geräte wahlweise gegen Photomaterial im Wert von fünfzig Dollar, eine Disketten-Kamera oder eine Kodak-Aktie umzutauschen. Kunden in der Bundesrepublik soll als Entschädigung nur eine Disk-Kamera angeboten werden.

In den USA fanden viele Leute das Aktienangebot so verlockend, daß sie die Photogeschäfte nach restlichen Kameras abklapperten. Um der „Kamera-Aktien-Spekulation“ einen Riegel vorzuschieben, hat Kodak daher das Umtauscnrecht auf drei Stück pro Haushalt begrenzt, was die Attraktivität der Kameras aber nicht beeinträchtigt hat. „Die Leute glauben offensichtlich, durch den Umtausch einer Kodak-Aktie zu Reichtum zu gelangen“, meinte der Verkaufschef des New Yorker Photohauses Willoughby.

Die Aussichten darauf sind allerdings für Besitzer größerer Pakete von Kodak-Aktien nicht sehr gut. „Kodak ist ein ruderloses Schiff, das von einem Projekt zum anderen treibt, ohne daß eine kohärente Strategie sichtbar wird“, lautet das Urteil eines Marketing Consultant, der lange für den in Rochester im Staate New York beheimateten Konzern gearbeitet hat.

Vergeblich sucht die Unternehmensführung seit vielen Jahre nach neuen Produkten, die ähnliche Profite bringen wie die Filme und die Photoentwicklung. Diese Suche veranlaßte Kodak 1976, ins Geschäft mit der Instant-Photographie vorzudringen – ohne Rücksicht darauf, daß Polaroid für dieses von Firmengründer Edwin Land erfundene Verfahren die Patente besitzt.

Wer von Kodak einen Schritt nach vorn in der Sofortbild-Photographie erwartete, wurde enttäuscht. Die mit großem Werbeaufwand eingeführten Kameras ließen sich schwer bedienen, und die Qualität ihrer Bilder war um keinen Deut besser als die der Konkurrenz. Der Marktanteil von Polaroid, der kurz nach Kodaks Entree auf sechzig Prozent zurückgegangen war, lag im vergangenen Jahr wieder bei über 75 Prozent. Kodak hatte an der abgekupferten Kamera auch nicht viel mehr Freude als die Käufer: Branchenbeobachter schätzen, daß der Photoriese im Geschäft mit der Instant-Photographie mehr als 350 Millionen Dollar verloren hat.