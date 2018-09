Ein schwarzweißes Photo nach den Spätnachrichten und die dazugehörige Trauernachricht: die amerikanische Filmschauspielerin Donna Reed, so erfuhren wir in der letzten Woche, war in Los Angeles gestorben. Donna Reed? Ach ja, das war, das ist doch die neue Miss Ellie. Widerstrebend hatte man sich seit letztem September an die umbesetzte Mutter des Dallas-Clans gewöhnt, denn natürlich war Miss Ellie für alle alten Freunde der Familie das freundlichpummelige Mama-Gesicht von Barbara Bell Geddes. Aber als dieser nach sechs Dienstjahren die Mutterschaft zu viel wurde, sprang Donna Reed ein – nur für kurze Zeit, denn die Zuschauer meuterten. Also wurde Donna Reed gefeuert und Barbara Bei Geddes überredet, wieder auf Southfork ihre mütterlichen Pflichten zu übernehmen. Fernsehzuschauer sind die besseren Familienmitglieder – sie lassen sich nicht einfach eine neue Mutter unterjubeln.

Während wir hier aber noch die falsche Miss Ellie agieren sehen (und dabei ihre richtige Stimme hören – eine neue Synchronstimme wollte man dem verwirrten Publikum wohl nicht auch noch zumuten), die nun im sogenannten richtigen Leben zu Grabe getragen wurde, kommen neue Hiobsbotschaften aus Dallas, die geeignet sind, uns endgültig den Boden unter den Füßen wegzuziehen: Pam will zum Jahresende aus der Serie ausscheiden, und auch Bobby hat keine Lust mehr. Wie das alles ablaufen soll? Auf welche Weise Victoria Principal vom Leben zum Tode kommen wird, ist noch nicht entschieden, für Patrick Duffy hingegen ist ein Autounfall mit tödlichem Ausgang vorgesehen.

So einfach ist das alles – für die Schauspieler jedenfalls und die agilen Scriptwriter. Aber wie wird das Publikum diese Abgänge verkraften, das jahrelang die immer neuen, immer alten Händel und Liebschaften der Familie Ewing mitgetragen hat? Was eigentlich soll aus "Dallas" werden? Da hat also Miss Ellie sich ihrer Pflichten erinnert und ist zur Familie zurückgekehrt – und just in diesem Moment wollen Pam und Bobby Southfork verlassen, glauben Schauspieler auf einmal, in ihre alten Privatrollen zurückzuschlüpfen und wieder ein ganz normales, wechselvolles Schauspielerleben führen zu können. Wenn J. R. das getan hätte – diesem Ekel hatte man eine solche Fahnenflucht schon eher zugetraut – aber der liebe Bobby und die nette Pam?

Daß unser deutsches Fernsehpublikum nicht irgendeine stumpfe, fühllose Masse ist, sondern seine Serienhelden so ernst nimmt, als seien es enge Freunde oder Familienmitglieder, haben wir gerade in den letzten Wochen immer wieder erlebt. Da kamen und kommen ganze Busladungen im Glottertal an, um den Schauplatz, der "Schwarzwaldklinik" zu besichtigen, der für sie kein Drehort ist, sondern der Platz von Dr. Brinkmanns segensreichem Wirken (über das der Schauspieler Klausjürgen Wussow auch gerade in seinem Buch "Mein Leben als Chefarzt Dr. Brinkmann von der Schwarzwaldklinik" Rechenschaft abgelegt hat). Daß inzwischen auch pfiffige Medizin-Studenten diese Idylle genutzt haben zu einem fernsehwirksamen Protest-Auftritt, hat die wirklichen Wallfahren wohl Und empört (immer diese Studenten!) als irritiert. Und als neulich der schlaue Kommissar Köster aus der Serie "Der Alte" mit einer Kugel nach langen Dienstjahren ins Fernseh-Jenseits befördert wurde, da waren, laut Bild, Millionen Fernsehzuschauer voller Empörung und Trauer. Zu Recht: denn schließlich hat man im Fernsehen doch noch ein Recht auf so etwas wie das ewige Leben.

Die Welt ist eine Bühne, das Leben ein Schauspiel, ein Traum – man kennt diesen Gedanken der Weltliteratur seit Shakespeare. Aber seit es das Fernsehen gibt und seine Fortsetzungsromane, gilt eine andere Wahrheit: die Bühne, zumindest die Fernsehbühne, ist das Leben, ist die Realität. Da kann ein Mensch lange behaupten, er sei Patrick Duffy – wir, die wir ihn inzwischen besser kennen als uns selbst, wissen, daß er Bobby Ewing ist. Und daran sollten er und Pam denken, bevor sie sich ins Niemandsland ihrer platten Pass-Existenz zurückbegeben. Da könnten sie ganz schnell "gestorben" sein, auch ohne Kugel oder Autounfall. Petra Kipphoff