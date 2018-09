Nachrichten privat gemacht – ein Bericht aus der Fernsehwerkstatt SATI

Von Cordt Schnibben

Armin Halle macht sich steif, schiebt seinen Sessel dicht an den Schreibtisch, legt die Ellbogen leicht auf die Platte, nimmt ein Blatt Papier in die Hand, kippt leicht nach vorn und knipst sein Lächeln aus. „So sitzt der Köpcke da, und dann sagt er: ‚Im vergangenen Jahr stieg das Bruttosozialprodukt – das ist die Summe aller Werte und Leistungen – um drei Prozent.‘ Ist das nicht furchtbar? So was wollen wir nicht.“ Schon lächelt er wieder.

Was sie nicht machen wollen, wissen sie genau beim „Aktuell Presse Fernsehen“, dem Nachrichtenprogramm und Renommierstück des Privatsenders SAT I. Sie wollen anders sein als die Öffentlich-Rechtlichen, anders als die Köpckes und Friedrichs, als die Kronzuckers und Möllendorfs.

Zweifelsfrei sind sie jünger, schätzungsweise um fünfzehn bis zwanzig Jahre. Wer die 35 Redakteure in ihrem Konferenzsaal sitzen sieht, glaubt bei einem Piratensender, einer Übungsredaktion von Journalistenschülern oder der Bürgerinitiative „Nieder mit der Verkabelung“ zu Gast zu sein. Lediglich zwei Herren mit Krawatte wahren den Anschein seriöser Journalisten, es sind dies Armin Halle, früher Pressesprecher bei Bundeswehr und Nato, und Karl Ulrich Kuhlo, vorher Chefreporter bei der Bild am Sonntag.

Es ist Montagmittag, und die Nachrichtenlage ist schlecht. Doch noch schlechter war sie gestern, am Sonntag, und darum waren auch die Sendungen nicht besonders gut, wie fast alle finden, die an dieser Redaktionssitzung teilnehmen. Und heute? Für die drei „Blick“-Sendungen des Tages – um 18.30 Uhr eine Viertelstunde, um 21.30 Uhr eine Dreiviertelstunde und zum Sendeschluß zehn Minuten – kündigen die Ressortleiter nichts Weltbewegendes an. Dreikönigstreffen der FDP, Lufthansa-Jubiläum, 60. Geburtstag bei Sedlmayer – ist das nicht genau der langweilige Terminjournalismus der öffentlich-rechtlichen? „Wir wollten eigentlich einen Bericht über das Hallenfußballturnier in München bringen“, sagt der Sportchef, aber leider habe der Manager von „Bayern München“ 6000 Mark kassieren wollen, „und das ist unser Budget für das ganze Jahr“. Das Drehteam wurde nicht in die Olympiahalle gelassen.

Floskeln wie gehabt