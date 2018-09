Ein singender Anwalt, ein schreibender Barde

Von Ulf Erdmann Ziegler

Das Kulturzentrum „Fabrik“ ist ein kleines Monstrum aus Drahtglas und Stahl im Neonlicht einer Straßenkreuzung in Hamburg-Altona. Schon von draußen höre ich unscharf elektrisch verstärkte Instrumente, scharf und hell die Stimme Franz Josef Degenhardts: soundcheck vor dem Konzert. Ich hätte ihn gern bei sich zu Hause, im holsteinischen Quickborn, getroffen. Aber der Liedermacher ist auf Tournee: wenig Zeit zwischen Proben, Singen, Weiterfahren. „In der Kneipe oder in der Garderobe – das ist für mich nicht weniger zu Hause, eigentlich“, hat Degenhardt am Telephon gesagt.

Jetzt sitzt er mir gegenüber, an einem der langen, schwarzen Kneipentische der Kultur-Fabrik; der Lichtkegel zeichnet deutlich die Falten, Furchen, Pölsterchen in seinem Gesicht. Resignation und List, Müdigkeit und Lebenslust liegen in diesem Gesicht nah beieinander. Degenhardt, der für mich ein Star war, als ich in der Pubertät war, ist jetzt vierundfünfzig. Jünger als Grass und älter als Dylan.

Nicht seine Romane haben ihn bekannt gemacht, sondern seine Lieder. Der erste große Erfolg war „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“. Das war für mich schon ein alter Hut, Mitte der 70er. Ich hörte lieber die „Befragung eines Kriegsdienstverweigerers“ und „Tonio Schiavo“: Protestsongs, die die Unterdrückung von Minderheiten thematisierten. Es war Degenhardt selbst, der diese Form fast sprengte. Der Geschichte von Tonio Schiavo, der als „Gastarbeiter“ im „Paradies: irgendwo bei Herne“ einem Lynchmord deutscher Kollegen zum Opfer fällt, hängte er in einem Live-Konzert 1971 „eine letzte Strophe“ an: „Wenn die Arbeitenden aller Länder sich darüber verständigen ...“ – er endete mit „Amen!“ Diese Strophe wurde nicht mehr gesungen, sondern beißend und aggressiv gesprochen, gerufen. Wer diese Stimme, diesen ungeduldig schlagenden Gitarrenrhythmus hörte, mußte glauben, die Zeit großer Veränderungen sei nah. Das glaubte ich – Degenhardt politisierte mich.

Und – hat sich was geändert?