Von Ulrich Stock

Zwei Tage mit Karl Partsch sind wie zwei Tage neben einem pfeifenden Wasserkessel. Karl Partsch redet und redet und redet, und Sie machen hm, und er redet weiter und weiter und weiter, und Sie sagen ja schon, und er fährt fort, hakt nach und setzt noch eins drauf.

Karl Partsch ist anstrengend. Aber er hat wirklich etwas mitzuteilen, und viel zu wenige hören ihm zu.

Karl Partsch ist Biologe, 63 Jahre alt, schurrbärtig, graumähnig. Er trägt am liebsten feste Wollstrümpfe, Schnürstiefel und eine schartige Lederhose. Im Rucksack hat er entweder einen 6×6-Photoapparat (das ist seine Waffe in den Bergen) oder einen 6×6-Diaprojektor (damit wirft er Schreckenspanoramen an die Wand, wenn er Vorträge hält).

Er lebt in Ofterschwang bei Sonthofen. In Sonthofen hat Strauß seine berühmte Rede gehalten. In Ofterschwang – das weiß man in Ofterschwang – hat Helmut Kohl auf der Durchreise einmal zwei Flaschen Underberg gekauft. Franz Josef Strauß und Helmut Kohl sind im Allgäu angesehene Leute. Von Karl Partsch kann man das nicht sagen. Viele wären froh, wenn er nicht mehr da wäre, weil er die selbstgefällige Ruhe stört.

1983 wurde Partsch von einem Auto überfahren. Der Biologe glaubt bis heute nicht an einen Unfall. Dem Fahrer konnte kein Vorsatz nachgewiesen werden; er war ziemlich betrunken. Karl Partsch lag zwei Jahre krank, Unterschenkel zersplittert.

Nun ist er wieder auf den Beinen, wirkt wie ein Dampfdrucktopf kurz vorm Abheben und zieht mich durch Ofterschwang und Umgebung. Die Kiefer da ist kaputt, die Fichte hier, die Latschen am Hang: völlig am Ende. Waldsterben? Auch die Obstbäume gehen schon ein, und die Moose kriegen gelbe Ränder, und der Weinbau anderswo ist bedroht. Nix Waldsterben, Grünsterben!, wie die Schweizer sagen, das trifft’s. Ich stehe noch da, fassungslos über das Ausmaß der Krise, von der wir seit drei Jahren wissen, daß es sie gibt, da ist der Partsch Karl schon ein paar Meter und Sätze weiter, wedelt mit einem Farn, der "Hirschzunge" heißt. Im Mittelalter, sagt er, war bekannt, daß Hirschzunge, in Rotwein eingelegt, die Blödigkeit austreibt. Das müßte man anbauen! Den Politikern zu essen geben! Daß sie Vernunft annehmen! Handeln!