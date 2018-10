Inhalt Seite 1 — Blüms leere Versprechen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hätten Helmut Kohl und Norbert Blüm im Frühjahr 1983 den Wählern erzählt, sie würden es als Regierende für ihre dringendste Pflicht halten, den übermächtig werdenden Gewerkschaften am Zeug zu flicken – Kohl wäre kaum Kanzler geworden und Blüm nicht sein Sozialminister. Doch weil die Christdemokraten Hilfe aus großer wirtschafts- und sozialpolitischer Not versprachen, gab ihnen eine ausreichend große Zahl von Wählern ihre Stimmen. Zwei wichtige Wahlversprechen brachten Kohl die Kanzlerschaft:

Erstens sollte die Wirtschaft belebt werden, indem die Unternehmen von allerlei hemmenden Bürden entlastet würden. Zweitens sollte das ausufernde System der sozialen Sicherung auf ein räsonables Maß gebracht und seine wuchernden Kosten eingedämmt werden.

Daß die Bonner Regierung ihr erstes Versprechen nicht gehalten hat, wird durch eine zufällig florierende Konjunktur gnädig kaschiert. Immer offener tritt aber zutage, daß Kohl und sein Sozialminister Norbert Blum ihre zweite Verheißung nicht wahrmachen wollen oder können. Die Kosten des Sozialsystems wachsen weiter, Remedur ist nicht in Sicht. Das gilt vor allem für die gesetzlichen Krankenversicherungen.

Eben erst haben die Krankenkassen die Beiträge erhöht, da kündigen sie schon vorsorglich an, daß sie in Jahresfrist den Versicherten abermals höhere Lohnabzüge zumuten wollen. Was Finanzminister Stoltenberg an Steuererleichterungen unters Volk bringt, läßt sein laxer Kollege vom Sozialressort gleich wieder kassieren, weil er Ärzte und Pharmakonzernen nicht ihre hohen Verdienste zu beschneiden wagt. Gerade erst haben die Zahnärzte Blüms Verlangen nach Kostendämpfung mit dreisten Honorarforderungen die Stirn geboten, da muß der Sozialminister erkennen, daß auch die Pharmaindustrie ihn ausgetrickst hat.

Im Oktober 1985 verpflichteten sich die Arzneihersteller, ihre Preise zwei Jahre lang um nicht mehr als die halbe Rate der Grundlohnsteigerung zu erhöhen. Bis 1987, so haben die Krankenkassen errechnet, dürften die Medikamentenpreise deshalb um höchstens 2,8 Prozent steigen. Schon heute aber läßt sich ein Dutzend Pharmafirmen namhaft machen, das diesen Spielraum für Preisaufschläge in nur drei Monaten überschritten hat.

Mit Preisabsprachen und Appellen an den Gemeinsinn von Ärzten, Krankenkassen, Patienten und Medikamentenindustrie, das muß Blüm endlich begreifen, läßt sich das Gesundheitswesen nicht sanieren. Was dringend nottut, ist eine radikale Reform, die endlich mehr Marktmechanismen ins System der Krankenversicherungen einbaut.

Die Patienten müssen an den Kosten ihrer Krankheiten spürbar beteiligt werden. Die Ärzte müssen durch ein neues Abrechnungsverfahren ökonomisch daran interessiert werden, weniger und billigere Arzneien zu verordnen. Die Krankenkassen müssen zum Preiswettbewerb angehalten werden, und die Krankenhäuser zu mehr betriebswirtschaftlicher Vernunft.