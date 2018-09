Ein Ding? Zweifellos. Ein Wunderding. Nicht, daß es Tote erwecken könnte, aber doch fast; Scheintote jedenfalls holt es spielend ins Leben zurück. Wird es nicht – mit heißem Wasser gefüllt – selber lebendig, zum rundlichen, weichen, warmen Körper? Und gibt auch noch glucksende Töne von sich, verströmt selbstlos seine Wärme, bis es keine mehr hat. Ein richtiges Warmblütlerding. Genau: die Wärmflasche.

Wird sie mit heißem Wasser gefüllt, verströmt sie ihren typischen, muffig-menschlichen Geruch; und dann hält man sie sich erst einmal vor den Bauch. Das muß ein menschlicher Urinstinkt sein. Wärme zum Umarmen, Wärme zum Drücken. Gesten der Zuneigung. Wärme ist nun mal der Urstoff des Lebens. Welchem Ding widerfährt schon die Ehre, mit ins Bett genommen zu werden? Und hat eine Wärmflasche nicht auch etwas von einem Küscheltier? Ich meine nicht nur die exklusiven Ausführungen, die mit flauschigem Fell überzogen sind, nein, auch die ganz gewöhnliche, die nackte Volkswärmflasche birgt eine kleine Seele in ihrem glatten Gummibauch. Kuscheltier und Wärmflasche hat die findige Industrie in schönste Symbiose gebracht: Für Kinder gibt es Wärmhasen und Wärmhunde, auch Wärmteddies. Mit einer Wärmflasche im Bett kuschelt sich auch ein Erwachsener in die eigene Kindheit zurück.

Soweit die feine Idylle. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Von Seiten der Mannsbilder haftet der Wärmflasche das Stigma der Verweichlichung an. Männer rümpfen die Nase oder winken ab: kein Thema! Ein Mann will doch Held sein. Wärmflaschen sind angeblich Frauensache. Frauen sehen keinen Grund, sich ihrer zu schämen.

Zugegeben, so recht will die Wärmflasche nicht mehr in unser modernes Leben passen, wenngleich die Zeiten eisiger zu werden drohen. Fast schon ein bißchen Relikt, gehört sie in jene staubige Nische unseres Alltags, in der sich das Leben hartnäckig dagegen sträubt, modern zu werden. In dieser Nische ist die Luft ein wenig abgestanden, es riecht nach Mottenkugeln, Bohnerwachs und ungewaschenen Socken; Großmutters Hausmittelchen werden dort verwahrt und ganz hinten sitzt der deutsche Michel im Ohrensessel und döst. Die Wärmflasche muß eine deutsche Erfindung sein.

Wo wird hierzulande die Wärmflasche aufbewahrt? Richtig! Im Badezimmer. Bei uns zu Hause hing sie jedenfalls zwischen Badewanne und Boiler an einem Haken an der Wand, kopfunter. Meistens teilte sie sich den Haken mit einer langstieligen Bürste, die zum Rückenabschrubben diente. Zeitweise gesellte sich noch eine rosafarbene Duschhaube hinzu. Wenn man gedankenlos eines der drei Dinge vom Haken nahm, fielen die anderen beiden zu Boden. Eine Wärmflasche muß sich viel gefallen lassen. Erst heißgeliebt, dann eiskalt verstoßen. Wer kennt nicht das unangenehme Gefühl im Halbschlaf: da liegt ein dicker, kalter Frosch im Bett. Und schon befördern dieselben Füße, die sich Stunden zuvor noch dankbar anschmeichelten, die Wärmflasche mit ein paar kräftigen Tritten aus dem Bett.

Noch eindringlicher zeigt sich unser gestörtes Verhältnis zur Wärmflasche beim Einkauf. Vergeblich sucht man sie im Kaufhaus unter "Alles fürs Bad". Drogerieabteilung? Fehlanzeige. Bettenabteilung? Wohl kaum. Bleibt nur noch Haushaltswaren. Wo unter diesen nutzlosen Gegenständen versteckt sie sich? Hilfesuchend wende ich mich schließlich an einen älteren Verkäufer, der aussieht, als sei er selbst Wärmflaschenbenutzer. Beim Wort "Wärmflasche" schmunzelt er – typisches Kennerlächeln! "Ja ja, die Wärmflaschen ... die sind schwer zu finden." Er führt mich in den entlegensten Winkel der Abteilung. Offensichtlich werden dort all jene Dinge untergebracht, von denen keiner recht weiß, wohin damit. Arme, heimatlose Wärmflasche! Ich muß an die "Entheimatung" der Dinge denken, an Lautréamonts berühmten Satz: "Schön wie die ungewöhnliche Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf dem Seziertisch. Die Begegnung einer Wärmflasche und einer Zitronenpresse in einem Kaufhausregal; schön ist sie allerdings nicht, eher ernüchternd. Umgeben von Heizkörperverdunster, Brotkörbchen, Pflanzenbesprühflaschen, Kohleanzünder und Eierwärmer. Mehr Respekt vor der Wärmflasche! würde ich am liebsten laut rufen. Eine Wärmflasche ist schließlich auch nur ein Mensch und braucht ein bißchen Wärme. Gerhard Staguhn