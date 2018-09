Ist Justitia männlich oder weiblich? Die Antwort ist zwiespältig. Geht es nach der Grammatik und der bildenden Kunst, so ist Justitia einwandfrei eine Frau. Geht es nach der sozialen Realität, so ist Justitia – jedenfalls was die Besetzung der höheren und höchsten Ränge der Justiz betrifft – ebenso einwandfrei ein Mann.

Die soziale Realität in den unteren Rängen hat sich in den letzten Jahren verändert. Immer mehr Abiturientinnen studieren Jura. Ihr Anteil lag in den fünfziger Jahren bei knappen zehn Prozent, heute sitzen in juristischen Vorlesungen oft zur Hälfte junge Frauen. Und sie sitzen dort nicht unter der Devise „du mußt studieren, was du heiraten willst“, sondern sie machen Examen und drängen in die juristischen Berufe. Konkurrenz für die Männer also und eine offenbar bedrohliche Konkurrenz; denn die Examensergebnisse der Juristinnen sind im Schnitt deutlich besser als die ihrer männlichen Kommilitonen.

Grund genug für die Präsidenten der Oberlandesgerichte, über die richtige „Handsteuerung“ für den Richternachwuchs nachzudenken. Ginge es nämlich nach der fachlichen Qualifikation, so säßen in Zukunft überwiegend Frauen auf der Richterbank. Bliebe – wie bisher – die Examensnote „voll befriedigend“ Voraussetzung für die Einstellung in den Richterdienst, so hätten die Herren Präsidenten keine andere Wahl, als überwiegend weibliche Bewerber vorzuschlagen.

„Diese Entwicklung“, meint Rudolf Wassermann, Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig, „dürfte erhebliche Probleme wegen der Einsatzfähigkeit geben.“ Eine „generelle Öffnung“ zu weniger guten Examensnoten mochte er aber nicht vorschlagen – schließlich gibt es auch Frauen mit schlechten Examen – „wegen des vorhandenen Trends (muß) man hierauf jedoch vorbereitet sein“. Für „entscheidend“ hält Wassermann „ein Abstellen auf die Persönlichkeitswerte“. Dazu gehört auch, ob der Bewerber ein Mann ist oder eine Frau. Auch sein Kollege Kuthning, Präsident des Oberlandesgerichts Schleswig, meint, „daß es zum Problem werden könne, wenn durch die Einstellungspraxis weibliche Bewerber in die Überzahl kommen“. Er weiß, wie dem beizukommen ist: „Bei der Einstellung von Rechtspflegeranwärtern“ werden in seinem Bezirk schon heute „männliche Bewerber auch dann berücksichtigt, wenn sie etwas schwächere Abiturnoten als die weiblichen Bewerberinnen aufweisen“. Dadurch werde vermieden, daß ausschließlich Frauen eingestellt würden.

Das Protokoll einer Präsidententagung, aus dem diese Zitate stammen, zeigt in seltener Deutlichkeit, wie Männer ticken können, wenn ihnen weibliche Konkurrenz massiv kommt. Rudolf Wassermann ist ja nicht irgendwer. Er gilt als progressiver, aufgeschlossener Jurist und Rechtspolitiker. Im Geleitwort der von ihm herausgegebenen „Alternativkommentare“ steht, Richter tendierten dazu, „mehr und mehr subjektiven Präferenzen und Einschätzungen Raum zu geben, wobei die Gefahr besteht, daß an die Stelle verantwortungsbewußten, die Folgen bedenkenden Wählens zwischen den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten die unreflektierte Übernahme von Präjudizien und ungeprüften Alltagstheorien tritt“. Wie wahr!

In der ihm gewidmeten Festschrift zum 60. Geburtstag wünschen ihm die Herausgeber, „daß er auch in Zukunft mit seiner ganzen Gestaltungs- und Überzeugungskraft“ seinen Beitrag als Rechtspolitiker leisten möge. Wassermann als Frauenverhinderungspräsident? Das wünschen wir uns eigentlich nicht. Eva Marie von Münch