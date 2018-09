Von Raimund Hoghe

Andreas, der Name kommt vom griechischen „andreios“ und bedeutet nach einem alten Buch der Namen „mannhaft, tapfer“. Der 22jährige sagt: „Wenn ich nicht krank geworden wär’ und das jetzt nicht erleben würde, hätte in meinem Leben eine ganze Menge gefehlt. So intensiv und so gewaltig und so bewußt kann man gar nicht leben als zu wissen, daß man sterben wird, aber leben will. Es gibt keine stärkere Intensität als durch das. Es ist das Mächtigste, was es gibt. Ich glaube, daß jeder, der so erleben kann, wie ich lebe, daß das der Reichtum ist vom Leben – ich drück’ das gerade in meiner Gedichtsprache aus“, bemerkt der Aidskranke, versucht ein distanzierendes Lächeln und fährt dann fort: „Ich glaube, daß ich als reicher Mensch sterbe, einfach, weil ich viel mehr erlebe als der Kumpel, der sechzig Jahre lang arbeitet und als Otto Normalbürger nunläuft – und dafür bin ich dankbar. Ich bin auch für jeden Tag dankbar, wo ich keine Schmerzen hab’ oder es nicht schlechter wird. Das ist ein ganz anderes Gefühl vom Glück als das, was ich gelernt hab’, anerzogen bekommen hab’ oder vor meiner Krankheit erlebt hab’. Das ist auch, was mir die Kraft gibt, weiterzumachen, wo ich meine Energie rausziehe und sage, ich will leben – und jeder andere den Kopf schüttelt.“ Später, bei einem Telephongespräch, nach einem gerade überstandenen neuen Krankheitsschub, sagt er ganz einfach: „Ich bin halt froh, daß ich da bin.“

Andreas M., gezeichnet als Kranker. „Im Mai ist rausgekommen, daß ich positiv bin. Vorher hatte ich ständig Infektionen und Viruserkrankungen und keiner wußte was. Ist zuerst als Grippe und Anfälligkeit diagnostiziert gewesen – ich wär’ halt labil. Seit dem Sommer werde ich auf Aids hin behandelt, und Ende Oktober ist Kaposi aufgetreten.“ Das bei vielen Aidskranken im Endstadium festgestellte Kaposi-Sarkom, eine sonst sehr seltene bösartige Krebserkrankung der Haut und inneren Organe, die sich häufig in braunroten Flecken und Knötchen an verschiedenen Hautstellen und Schleimhäuten zeigt, macht seinen vom Virus geschwächten Körper zeitweise empfindlich wie eine offene Wunde. Seinem Gesicht ist das so wenig anzusehen wie die „tierischen Kopfschmerzen“, die Fieberschübe und Erstickungsanfälle. Sichtbar ist nur die Folge einer Geschwulst an der Hüfte: die Krücke, mit der er gehen muß.

„Draußen gebe ich immer ein anderes Leiden vor. Ich sag’ immer, ich hab’ Krebs – da bekommt man ein mitleidiges Zuwinken, so in der Richtung. Krebs ist halt immer noch das Leichteste, etwas zu erklären. Jeder akzeptiert das, aber bei Aids wär’der Ofen aus. Bei Krebs sagen die Leute nur ’Ogottogott’ und ich fühl’ mich zumindest nicht abgelehnt“, stellt er fest, hat sich scheinbar eingerichtet mit Unverständnis und Ablehnung und kann sich doch nicht abfinden. „Wenn ich könnte, was ich wollte, würde ich nur rauslaufen und laut schreien, die Köppe der Leute aneinanderstoßen. Weil ich das nicht kann, schreibe ich – und das geht dann auch. Es ist wie ein Gespräch, was ich aufschreibe – ist ein Gespräch mit mir, weil mir der Partner, mit dem ich sprechen möchte, fehlt. Mir fällt es halt schwer, auf Leute zuzugehen und von mir zu sprechen. Wenn ich schreibe, hilft mir das, damit leben zu können.“ Eines seiner Gedichte war mir schon vor unserem Treffen begegnet, als Photokopie, auf dem Tisch eines Gesprächsraumes der Düsseldorfer Aids-Hilfe, ohne Namensangabe, nur mit dem Hinweis „Der Autor dieser Zeilen ist HTLV-IIIpositiv“: „Ich habe angst / ich bin wütend, ich zittere und würge“, hatte er da am Anfang geschrieben, und: „verdammt noch mal, ich fühle mich alleine / in meiner gefühlsduselei.“

Viele Leute sind abgesprungen

„Aus Angst geboren“, nennt Andreas M. eine Auswahl seiner Gedichte, die er mir in einem Schnellhefter zeigt und veröffentlichen will; Gedichte, in denen er von seiner Verzweiflung spricht und Sehnsucht, von den Schmerzen, der Angst, Liebe und Tod. „He Du, ich brauch Dich graa ganz nah an mir“, bekennt er in einem dieser Texte und am Ende eines anderen: „sterben lernen tut weh“.