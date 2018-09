Von Friedrich Christian Delius

Im / Mund ein eignes Flüstern: / Johlt der Henker?“ – eine irritierende Frage des rumäniendeutschen Dichters Rolf Bossert. Er wartete die Antwort nicht ab. Er durfte am 24. 12. 1985 mit seiner Frau und zwei Kindern Rumänien verlassen. Lange und heftig genug hatten ihn die Behörden schikaniert – einschließlich der Beschlagnahme seiner Manuskripte, die ihm erst kurz vor der Ausreise wieder ausgehändigt wurden. Er wollte nun, 33 Jahre alt, einen neuen Anfang machen.

Als er kam, wer kannte ihn und seine Bücher (die beiden Gedichtbände „Siebensachen“, 1979, und „Neuntöter“, 1984)? Nur die wenigen, die sich um die noch immer unterschätzte deutschsprachige Literatur Rumäniens kümmern. Mit seinem ersten Auftritt aber, beim Berliner Schriftstellertreffen am 8. und 9. Februar, wurde Bossert sofort bekannt, akzeptiert, geschätzt. Am 10. Februar berichtete er auf einer Pressekonferenz über den Staatsterror gegen seine rumänischen und rumänien-deutschen Kollegen. Abends las er aus unveröffentlichten Gedichten: in den bitter ironischen, beunruhigend scharfen Versen war ein originärer Ton hörbar, den manche Zuhörer mit Biermann oder mit Heine verglichen. Die Bedeutung, die Zukunft dieses Autors war nach wenigen Sätzen spürbar.

Er traf Verabredungen mit Redakteuren, Lektoren, Freunden. Niemand hatte Angst um ihn. Er wirkte selbstbewußt, fast glücklich. Er hatte keine Illusionen über die westlichen Realitäten, aber er gestand seine Schwierigkeit, die neuen Eindrücke zu notieren, gar zu verarbeiten. Wenige literarische Umsiedler schienen so fähig für einen Neuanfang wie er.

Eine Woche später, nur sieben Wochen nach seiner Ausreise, am 17. Februar, dem Todestag Heines, wurde Rolf Bossert tot unter einem offenen Fenster des Frankfurter Aussiedlerheims gefunden, in dem er mit seiner Familie lebte. Fremdverschulden sei auszuschließen, sagt die Polizei. (Aber hat der Schock, der auf die plötzliche Begegnung mit dem Wahnsinn des westlichen Alltags folgt, nicht auch etwas von „Fremdverschulden“?)

Wenn die Umstände seines Todes geklärt sind, werden die Fragen bleiben, die Rolf Bossert in seinen Gedichten stellt.

Würfel, gebrochenes Aug