/ Von Gunther Hoffmann

Die Schamschwelle in diesem Land sinke. Schuld daran trage Helmut Kohl. So hat der Spiegel kürzlich im Blick auf Äußerungen über Juden und die deutsche Vergangenheit geurteilt und angeklagt. Ist es so?

Inzwischen bestätigt jede Woche aufs neue, daß sich in den Köpfen und in der Sprache etwas verändert; das Verhältnis zur eigenen Geschichte wandelt sich, die moralischen Standards von gestern stehen offenkundig zur Disposition. Einmal ist es der CSU-Abgeordnete Hermann Fellner, dem zur Wiedergutmachung für jüdische Zwangsarbeiter einfällt, die Juden meldeten sich schnell zu Wort, „wenn irgendwo in deutschen Kassen Geld klimpert“. Dann schwadroniert ein Bürgermeister in Korschenbroich oder ein Mitglied der Jungen Union in Schwaben ähnlich. Aber dazu gehört auch die Fan-Post, die Bundespräsident von Weizsäcker erhält, wenn er empfiehlt, den greisen Führer-Stellvertreter Rudolf Heß zu begnadigen (von Mandela und Sacharow, die er auch nannte, ist nicht die Rede). Was sich wirklich verändert und tiefer sitzt, liegt jenseits des gewöhnlichen Antisemitismus.

In der Bundesrepublik findet ein neuer Diskurs über die deutsche Geschichte statt, an dem natürlich auch Helmut Kohl teilhat. Dieser spezifische Diskurs scheint es zu sein, der die Fellners und Graf vonSpees erst dazu ermutigt, frei von der Leber zu reden. Das alles ist 1984 sichtbar geworden, 1985 war in dieser Hinsicht dann ein wahrhaft trauriges Jahr, fast eine Zäsur.

Eine Rückblende im Zeitraffer: Grüne, die mit vorgefertigter Meinung über die „Opfer der Opfer“, gemeint sind die Palästinenser, nach Israel reisen. Der Kanzlerbesuch in Israel. Bitburg, also Kohl und Reagan auf dem Friedhof, auf dem auch SS-Angehörige bestattet sind. Das Auschwitzlügen-Gesetz und die Gleichung zwischen dem Judenmord und der Vertreibung aus dem Osten. Die 8.-Mai-Diskussion. Fassbinder und Frankfurt. Flick.

Dany Diner, Professor für Internationales Recht und Journalist, dem einige der bedenkenswertesten Überlegungen zur „jüdischen und politischen Identität in Deutschland“ zu verdanken sind, hat in dieser Phase resümiert: „Ich bin der Auffassung, daß, je weiter man sich von Auschwitz entfernt, desto näher kommt man Auschwitz.“ Ähnliches ist in diesen Wochen gelegentlich in Israel zu hören. Es wird keine Mehrheit sein, die das hierzulande so sieht. Aber Diner hat recht. Das macht es so schwer, darüber zu schreiben. Was man so empfindet, als rücke es aufs neue näher, wird von der herrschenden Politik als abgeschlossenes Kapitel betrachtet und in der Gedenktags-Rhetorik beiseite gelegt.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn Helmut Kohl einmal fast stolz darauf zurückblickt, wie er Bitburg durchgesetzt hat. Einerseits seine Rede in Bergen-Belsen, auf die er sich gern beruft und die ja auch frei war von falschen Tönen, andererseits dieser Wunsch, mit dem Friedshofsbesuch etwas. Unausgesprochenes und vielleicht Unaussprechliches zu demonstrieren, beides gehört zusammen.