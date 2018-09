Inhalt Seite 1 — Zeichen stehen auf Hausse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die deutschen Börsen starteten furios ins neue Jahr. Nicht nur das Ausland schien aufgebrochen, die letzten teutonischen Aktien zu kaufen, auch große und kleine Inlandskunden gaben ihre Abstinenz auf. Bei gewaltigen Umsätzen zogen die Kurse der Spitzentitel davon. Selbst die Einzahlung von immerhin 3,8 Milliarden Mark für die schon im letzten Jahr verkauften Daimler-Benz-Aktien störte kaum. Auch der Optionstermin Mitte Januar wurde besser als allgemein erwartet verkraftet, obwohl die Zahl der Aktien, die die Besitzer von Kaufoptionen zu diesem Termin erhielten, groß war.

Erst dann setzte die Korrektur ein und zehrte die gesamten Kursgewinne des Januar wieder auf. Mit jeder Mark Kursverlust aber schwand die Euphorie dahin, gewannen die Skeptiker wieder an Boden. Galt es auf dem Gipfel der Hausse als ausgemachte Sache, daß in diesem Jahr die Unternehmensgewinne steigen, die Inflation und die Zinsen sinken und die Ausländer weiter kaufen würden, wird das nun zum Teil in Zweifel gezogen. Plötzlich besinnt man sich auf den fallenden Dollar, der die Exportgewinne schmälert, und sieht am fernen Horizont schon die Bundestagswahl 1987 mit ihren politischen Störausläufern heraufdämmern.

Trotzdem gibt es auch Optimisten: „Ich bin von der Stärke des Aktienmarktes sehr beeindruckt“, urteilte so vergangene Woche Werner Schwilling, als Generalbevollmächtigter der Deutschen Bank in Düsseldorf für das Wertpapiergeschäft zuständig, bei der Pressekonferenz der Aktienanalysefirma Degab.

Seine Analyse: Die Gewinne der Unternehmen steigen, die Zinsen sinken, folglich haben auch die Aktien noch Spielraum nach oben. Es gäbe auch markttechnische Anzeichen: Die Börse habe die hohen Handelsbestände der Banken und Broker, die seit Jahresbeginn erheblich reduziert und auf dem Markt verkauft worden sind, jetzt weitgehend absorbiert. Zudem hat sie Daimler verkraftet, was mehr an Kapital erforderte als alle Kapitalerhöhungen in diesem Winter zusammen.

Die Daimler-Transaktionen und die bisherigen Kapitalerhöhungen anderer Gesellschaften addierten sich in diesem Jahr bereits zu über sechs Milliarden Mark; das ist weit mehr als die Hälfte der Aktienemissionen des vergangenen Jahres. Wenn die Kurse dennoch etwas höher liegen als zum Jahreswechsel, dann ist das zweifellos eher ein „Zeichen der Stärke“, meint Schwilling.

Wenn dennoch manche Börsianer verdrossen sind, so rührt das von ihren eigenen Erfahrungen in den vergangenen zwei bis drei Wochen, wo manche mit dem Kursrutsch eine Menge Geld verloren haben. Gerupft wurden bei der Korrektur von zwölf Prozent nicht die langfristig orientierten Anleger; sie sitzen im Jahresvergleich bei ihren Standardwerten immer noch auf geruhsamen Kurspolstern. Den Schaden erlitten die smarten Profis, die beim Höchststand der Kurse ihre zu großen spekulativen Bestände nicht verkauften. Wenn sie jetzt maulen, daß sie ihre Aktien bei fallenden Kursen loswerden mußten, ist das ein Zeichen, daß der Markt wohl wieder weitgehend beruhigt ist. Denn wer als kluger Börsianer über das Ende der Hausse unkt, der hat verkauft. Der Markt hat die besten Chancen, wenn immer mehr Leute ins Lager der Pessimisten wechseln.

Aber es gibt noch fundamentalere Überlegungen: Der Ölpreisrückgang, der sich für die Deutschen mit dem fallenden Dollar noch drastischer auswirkt, ist das größte und am schnellsten wirksame Konjunkturprogramm, das es seit Jahrzehnten gab.