Inhalt Seite 1 — Der Prozeß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dies ist der Prozeß gegen die ‚Cosa Nostra‘ genannte mafiose Organisation, eine äußerst gefährliche kriminelle Vereinigung, die mit Gewalt und Einschüchterung Tod und Terror gesät hat und sät.“ So trocken beginnt die 8632 Seiten starke Anklageschrift gegen „Abbate Giovanni + 706“ – das Drehbuch zum größten Strafverfahren gegen die sizilianische Mafia, zu dem die italienische Justiz je ausgeholt hat.

Gut drei Jahre lang trugen fünf Palermitaner Untersuchungsrichter 62 Bände Belastungsmaterial zusammen: Polizeiberichte aus einem Dutzend Staaten, Erkenntnisse von Drogenfahndern und Mordkommissionen, Auszüge verdächtiger Banckonten, abgehörte Telephongespräche – und Tausende Seiten mit den Erzählungen des „reuigen“ Mafia-Bosses Tommaso Buscetta. Eine Chronik von zwanzig Jahren Mord, Drogengeschäft, Erpressung und krimineller Machtentfaltung aller nur erdenklichen Art.

Um die gigantische Justizaktion gegen die 707 mutmaßlichen Mafiosi in den Griff zu bekommen, wurden zwei Prozesse angesetzt. Der erste – gegen 474 Angeklagte aller Kaliber, vom kleinen Ganoven bis zum großen Boß – läuft seit dem 10. Februar in Palermo. Ein zweiter – gegen fast 300 verdächtige „ehrenwerte Männer“ – soll, voraussichtlich übernächstes Jahr, die engen Verflechtungen zwischen Mafia, Politik und Wirtschaft entlarven.

Im derzeitigen „maxiprocesso“ (dies der längst gebräuchliche Superlativ) steht die sogenannte „militärische“ Mafia vor Gericht: Handlanger, Killer und Bosse der sizilianischen „Familien“, die im Kampf gegeneinander und gegen die Vertreter des Staates jahrelang blutige Geschichte schrieben und mit brutaler Geschäftstüchtigkeit die Mafia zu einem weltweit agierenden kriminellen Konzern ausbauten.

Die Anklagen lauten auf Mord (in 95 Fällen), Drogenhandel, Devisenvergehen, Raub, Erpressung und eine ganze Reihe minderer Vergehen. Von den 474 Angeklagten sind allerdings nur gut 200 in Haft; 150 stehen auf freiem Fuß oder unter Hausarrest; 120 sind flüchtig, darunter so mächtige Bosse wie Salvatore Riina und Bernardo Provenzano aus der Mafia-Hochburg Corleone.

Als einziges der politischen Verbrechen wird im „maxiprocesso“ der Mord an dem Präfekten von Palermo, General Carlo Alberto Dalla Chiesa, verhandelt. Ihren gefährlichsten Gegenspieler haben Killer der Mafia im September 1982 zusammen mit seiner Frau und einem Leibwächter in einem kaltblütigen Attentat erschossen.

Nahezu allen 474 Angeklagten wirft das Gericht ein Delikt vor, das erst 1982, eine Woche nach der Ermordung Dalla Chiesas, gesetzlich festgeschrieben wurde: „Mitgliedschaft in einer mafiosen Vereinigung“. Der betreffende Artikel 416 b des Strafgesetzbuches erlaubt als Höchststrafe die Verurteilung zu lebenslänglicher Haft. Mit solch drakonischen Strafen müssen vor allem die Hauptangeklagten rechnen: Luciano Liggio, der alte Boß der Corleone-„Familie“, seit 1974 in Haft, und der erst Ende Februar verhaftete Michele Greco, Chef des mächtigsten Clans von Palermo; er bekam bereits vor einigen Jahren lebenslänglich.