Von Gerhard Spörl

Das alberne Abzählspiel, wieviele Menschen nun tatsächlich an Ostern demonstrieren gingen, hat einen einfachen Grund: Die Polit-Verhaltensforscher jeder Couleur messen das Gewicht der Protestbewegung kühl an der Personenzahl und an den Sitten bei den Aktionen, Kundgebungen und Sternmärschen. Nur 200 000 Ostermarschierer bundesweit, immerhin rund 50 000 Kernkraftgegner in Wackersdorf – die Protestbewegung hält sich leidlich erfolgreichen Leben. Wie die Politiker darüber denken, läßt die Resonanz aus Bonn oder München erahnen. Das Ganze ist nicht so aufregend, klingt es da. Die Einschätzung überwiegt, daß die Regierung diesen Druck der Straße nicht fürchten muß.

Ein Zeichen der Schwäche ist es, daß die Protestbewegung inzwischen ihre Eigenständigkeit eingebüßt hat. Sie ist von den Parteien, aber auch von den Gewerkschaften mediatisiert und instrumentalisiert worden. Obendrein ist aufschlußreich, wer sich als Kundgebungsredner anbot. Oskar Lafontaine, der Volkstribun mit Gespür fürs Zeitgemäße und Werbewirksame, stand nicht zur Verfügung. Man mußte sich mit Detlev Hensche begnügen, auch nicht gerade der anerkannte Typus des zweckfreien Idealisten.

Die Ostermarschierer mögen sich über die Verengung durch Politisierung nicht beunruhigen. Sie stehen schließlich in längerer Tradition als die Ökologen; sie sind vertraut mit den Zyklen, denen außerparlamentarische Oppositionsbewegungen unterworfen sind. Die Wackersdorfer trösten sich zudem damit, daß die SPD nur Versprechungen für den Tag nach der Bundestagswahl abgibt. Dennoch ist der Schwung und auch die Wirkung geschmälert, weil sich hauptamtliche Funktionäre ungehindert auf ursprünglich fremdem Terrain breitmachen dürfen.

Am leichtesten ist noch zu erklären, weshalb die Ökologie derzeit mehr Aufmerksamkeit findet als der Pazifismus. Die Weltraumrüstung wirkt, trotz aller Anstrengungen, fern und unwirklich; es fehlen die absehbaren Termine und die anschaulichen Symbole. Da liegt die atomare Wiederaufbereitungsanlage hinten im Oberpfälzischen näher. Dieser Fall bietet auch alle Imponderabilien für ein neues Drama à la Brokdorf, Wyhl oder Gorleben. Wackersdorf steht für das größte Industrieprojekt der Nachkriegszeit; es ist technisch und politisch hinreichend umstritten.

Schließlich die Konstellation: hier der David, diesmal konservativ, katholisch und heimatverbunden; dort der Goliath, der zumal Strauß heißt und seinen Amtsbrüdern in Stuttgart und Hannover eine Lektion im Umgang mit einer renitenten Minderheit erteilen möchte. Wyhl könnte gebaut werden, doch daran denkt derzeit niemand; Brokdorf geht voraussichtlich im Juni ans Netz; Gorleben macht jetzt nur noch technische Probleme – Wackersdorf ist die vermutlich letzte Schlacht der Kernkraftgegner. Sie haben keine Zukunft. Diese Einsicht und die Erfahrungen der Vergangenheit lassen keine große Zuversicht aufkommen.

Es gibt aber auch einen Vorteil dank längerer Erfahrungen mit der Protestbewegung. In Wackersdorf waltete auf beiden Seiten abgeklärte Professionalität. Zwar beschwor die bayerische Landesregierung vorweg das Struwwelpeter-Prinzip („Doch wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe ...“); umgekehrt verließen sich die Demonstranten darauf, daß die erhoffte Wirkung kaum wegen der wenigen Bürgerkriegsimitatoren in ihren Reihen leiden würde. Beides, Vorweg-Verleumdung und stillschweigende Duldung, ist ärgerlich. Als Genugtuung bleibt, daß es einen Gewinner gab, der von der CSU wie von den Protest-Organisatoren verächtlich gemacht wurde: das Demonstrationsrecht. Zumindest dieses liberale Gesetz hat die turbulenten letzten sechzehn Jahre einigermaßen unbeschädigt überlebt.