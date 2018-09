Im Gegensatz zu Europa, wo in Jahrhunderten weltliche Nationalstaaten entstanden, beansprucht der Islam immer noch die absolute Herrschaft des Gottesstaates über alle ihm Unterworfenen. Weltliche Macht und Machthaber, Gewalt und Staatsführung scheinen dabei als notwendiges Übel zu bestehen, welches für die kümmerliche menschliche Existenz nur eine Vorstufe für ein freudigeres Dasein bedeutet.

Um so erstaunlicher ist es, daß sich ein ägyptischer Autor wie Albert Cossery in seinem Roman „Gewalt und Gelächter“ Themen widmet, die aus den besten Staatsrechtsschulen Europas stammen. Der 1913 in Kairo geborene Schriftsteller kam jedoch schon früh mit der europäischen Geistesgeschichte in Berührung. Nach dem Besuch der französischen Schule in seiner Heimatstadt setzte er seine Studien in Paris und London fort. Seit 1945 lebt und arbeitet er in Paris.

Schon sein erster, 1940 in arabischer, englischer und französischer Sprache erschienener Roman, „Les hommes oublie de Dieu“, zeigt, daß Cossery in seinen Werken zwei literarische Traditionen zu verbinden weiß: die der orientalischen Märchenerzählung und die der europäischen Moderne. Cosserys Roman „Gewalt und Gelächter“, der bislang einzige ins Deutsche übertragene Roman dieses Autors, ist denn auch eine wahre Entdeckung: komisch, wütend, nachdenklich.

Eine Stadt – irgendwo auf der Welt – leidet unter der unumschränkten Herrschaft ihres Gouverneurs. „Recht und Ordnung“ lautet seine Devise und daher hat das „Gesindel“, politische Dissidenten inklusive, zu verschwinden. Doch Seine Exzellenz hat nicht mit den „heimtückischen“ Aktionen der Gruppe um Karim gerechnet. Der junge Karim, eine Art ägyptischer Gavroche (jener Pariser Straßenjunge in Victor Hugos Roman „Die Elenden“) bildet zusammen mit dem bisweilen zynisch erscheinenden Ästheten Heykal den Kern einer völlig neuartigen Opposition gegen die Tyrannis des herrschenden Gouverneurs. Beide verkörpern den Typus des spottlustigen, humorvollen Revolutionärs; ihr Mittel, gegen den allgewaltigen Herrscher anzugehen, ist nicht das der Gewalt; ihre Verschwörung ist vielmehr fröhlicher Natur. Wohlwissend um die befreiende, also subversive Kraft des Lachens entwerfen sie eine Strategie der politischen Parodie; der Gewalt wird das Gelächter entgegengesetzt. Mit den Verbindungen und der Unterstützung eines gemütlichen, reichgewordenen Schelmes, dessen Händlerkarriere da begann, wo sie für so manchen seiner Kollegen endet, im Gefängnis, startet die Gruppe eine ironische Kampagne gegen den Potentaten. In Leserbriefen regen Heykal und seine Freunde die Errichtung eines gewaltigen Denkmals für den Gouverneur an. Geld wird für diesen vermeintlich ernsthaften Vorschlag gespendet und der Gouverneur kann es nicht wagen, dieser Farce ein Ende zu setzen. Die Zentralregierung in der Hauptstadt wird auf die offensichtlich größenwahnsinnigen Projekte des Gouverneurs aufmerksam und beschließt, ihn abzusetzen. Da betritt Taher das Feld, einer jener unerbittlichen Revolutionäre alten Typs, die von der Macht der Phantasie nichts wissen wollen. In der Auseinandersetzung mit Karim und Heykal – einer der Höhepunkte des Romans – versucht Taher, die Notwendigkeit der Gegengewalt zu begründen. „In dieser verrückten Welt ist mit Gewalt nichts zu erreichen“, sagt Heykal. „Gerade das wollen die Tyrannen: daß du sie ernst nimmst. Wenn du ihre Gewalt mit Gegengewalt erwiderst, zeigst du ihnen, daß du sie ernst nimmst. Es bedeutet, daß du an ihre Autorität glaubst, und damit trägst du zu ihrem Prestige bei; ich dagegen trage zu ihrem Untergang bei... Ich werde sie dazu bringen, daß sie sich gegenseitig an Komik überbieten. Und ich habe meinen Spaß daran.“

Diejenigen der Leser, die mit der neueren ägyptischen Geschichte vertraut sind, werden die Stadt in „Gewalt und Gelächter“ (geschrieben 1964) vielleicht mit Kairo identifizieren und die Person des Gouverneurs mit dem damaligen Präsidenten Nasser. Doch geht es in dem Roman nicht um zeitgeschichtliche Bezüge. Cosserys Thema ist der universelle Aspekt im Verhältnis zwischen politischer Tyrannis und des Spottes, der selbst zur politischen Waffe wird. Und dieses, zum Nachdenken reizende Thema, schildert Albert Cossery in einer Weise, die „Gewalt und Gelächter“ zu einem außerordentlichen Lesevergnügen macht.

Jacques Naoum

Albert Cossery: „Gewalt und Gelächter“, Roman, aus dem Französischen von Antje Pehnt; Schelzky & Jeep Verlag, Berlin; 237 S., 18,– DM.