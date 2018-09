Der scheidende Sowjetbotschafter Dobrynin bei Reagan: Gorbatschow will kommen

Von Ulrich Schiller

Washington, im April

Wieder ein Blick auf die Uhr. Elf. Würden jetzt fast 5000 Kilometer weiter im Westen in einigen Vitrinen Nippesfigürchen und Festtagsporzellan zu zittern beginnen? Es war genau die Stunde, zu der in einem tiefen Schacht unter dem Wüstensand Nevadas eine Atomsprengladung gezündet werden sollte. Nuklearsprengköpfe würden die Versuchsobjekte sein, soviel war bekannt geworden. Ein Test mit "nur" 20 Kilotonnen. Das wäre keine große Ladung, doch der politische Niederschlag würde auf alle Fälle nachhaltig sein. Denn die Sowjetunion hatte vehement gegen den Test protestiert.

Zur gleichen Stunde in Washington. Die große Kastanie vor dem Weißen Haus hat ihre Blätter schon ganz entfaltet. Durch das Geist der anderen Bäume kann man noch hindurchschauen. Aber die Sonne brennt schon heiß, und die versammelten Journalisten beginnen zu schwitzen. Sie warten auf den sowjetischen Botschafter Dobrynin, der pünktlich um 9.45 Uhr zum Termin beim Präsidenten erschienen war.

Der hochgewachsene Mann mit dem schütteren, aber weithin leuchtenden weißen Haar und der goldumrandeten Brille stieg rasch aus dem Auto. Er warf der Presse sein freundliches Lächeln zu und entschwand sofort im Weißen Haus, noch immer leicht auf den Stock gestützt, den er braucht, seit er vor einigen Wochen in Moskau aufs Eis geschlagen war. Das große, runde Gesicht, das in diesen Tagen in allen amerikanischen Zeitungen zu sehen ist und das Adam Ulam, der Direktor des Russisch-Zentrums der Harvard-Universität, einmal ein "gutmütiges Onkelgesicht" und "sein größtes Plus" genannt hatte, wird manch einem in Washington künftig fehlen.

Keine Lobesreden zum Abschied