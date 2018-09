ZEIT: Sie sprechen für die gesamte Kreditwirtschaft, weil bei Ihrem Verband zur Zeit die Federführung des Zentralen Kreditausschusses liegt. Herr Starke, es häufen sich die Fälle, daß Geldautomaten auf sehr geschickte Weise manipuliert und fremde Konten auf elektronischem Wege geplündert werden. Was können die Geldinstitute dagegen unternehmen?

Starke: Weil bisher nicht alle Automaten an einem Rechnernetz hängen, dauert es zum Teil noch zwei, an Wochenenden bis zu vier Tagen, bis eine Karte gesperrt werden kann. Wir sind deshalb jetzt dabei, sämtliche Automaten und die Computer, an denen sie angeschlossen sind, miteinander zu verbinden. Der Vorteil liegt darin, daß dann alle Geldtransaktionen sofort zentral gespeichert werden und ein schneller Datenaustausch stattfinden kann. Die Sperrung einer Karte wird dann direkt wirksam.

ZEIT: Bis wann werden Sie das schaffen?

Starke: Wir haben im Moment 2500 Geldausgabe-Automaten in der Bundesrepublik, es werden Ende des Jahres etwa 3000 Stück sein. Schon heute sind weit über fünfzig Prozent miteinander verbunden. Wir wollen bis zum Ende des Jahres auch den Rest mit einbeziehen.

ZEIT: Wer haftet denn bis dahin für die Schäden?

Starke: Wenn der Kunde sorgfältig mit seiner Karte und Geheimnummer umgeht, haftet er nicht für einen Schaden, der durch die Manipulation von Kriminellen entsteht.

ZEIT: Die Diebe dachten sich bisher immer neue technische Tricks aus. Wird elektronischer Geldverkehr nicht zu einem Komfort mit großem Risiko?