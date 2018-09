Inhalt Seite 1 — Slapstick der Dämonen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt doch so Bücher, die einem zeigen, wie man’s macht, und wohin die Beine, die Hände, der Mund und das übrige zu schieben, zu rücken sind, damit es Spaß macht. Das macht, als Lektüre, oft Spaß, auch wenn einzuräumen ist, daß manche über solchen Arrangements ins Grübeln geraten, so ernst ist ihnen dabei. Sie verwechseln die Physik von Schwerkraft und Trägheit mit der Metaphysik des Hautkontakts.

Solche Gebrauchsmuster-Schriften gibt’s natürlich auch im Reich des Psychischen, wo Sozialkundler und Therapeuten nach Art von Schachlehrgängen die Regeln von Zank und Streit entwickeln, wie man zu eröffnen und wie zu schlagen habe, und wohin die Fetzen tunlichst fliegen sollten. Vor allem aber: daß man diese Kunst pflegen und üben müsse. Was dem Kind sein "Fang den Hut", ist den reifenden Erwachsenen die Schlägerei mit dem Partner; ob mit Bratpfanne oder Worten – Hauptsache, es wird gedroschen. Kräche gelten als genußvoll, als Salz in der Beziehungssuppe, doch würzen viele noch, wenn längst die Speise aufgezehrt ist.

Solche Menschen (eigentlich Gewürznelken) finden wir bei Lars Noren, dem 42jährigen Dramatiker aus Schweden, der, wie zu erfahren ist, viermal wöchentlich bei seinem Analytiker vorspricht, während er die übrige Zeit offenbar dazu nutzt, seinen Kopf als Couch für Bühnengestalten einzurichten. Da wieseln und wuseln sie dann herum, die jammervollen Marionetten jämmerlicher Triebe und verheddern sich in Haß und Neid und Sex und Leid; aber der Haß ist nur häßliches Sabbern, der Neid ein zänkisches Auch-Haben-Wollen, der Sex stochert in Zoten, und das Leid weicht auf in verweintes Selbstmitleid – lauter große Gesten im Lande Liliput.

Sperre zwei Pärchen von denen in einen Raum, und du erlebst binnen Minuten das schönste Brillantfeuerwerk! Noren tut genau dies, mit wachsendem Erfolg; er legt Versuchsreihen an und wechselt dabei die Anordnungen nur geringfügig, doch schon gibt’s neuerlich Verpuffungen, Qualm, Gestank; denn, so sagt er selbst, "irgendwann werden die Figuren selbständig und fangen an, Dinge zu tun, auf die ich keinen großen Einfluß mehr habe. Etwa von Seite 20 oder 30 an." Norén schaut gewöhnlich dem Treiben bis Seite 150 ("Dämonen") oder gar 200 ("Nachtwache") zu, dann bricht er ab wegen Erschöpfung, und weil mittlerweile das Bühnenbild so derangiert, der Boden mit Scherben von Whisky-Flaschen, Wandspiegeln und ehelichem Porzellan derart übersät ist, daß Weiterspielen – zu diesem Zeitpunkt oft barfüßig und in Dessous – gefährlich würde; nicht zuletzt liegt Mutten Asche aus zerschmetterter Urne wirbelnd im Raum (auch diesmal wieder, wie vordem schon in den "Dämonen") – nein, man wird jetzt erst mal eine Mütze schlafen, kaputt allein oder zornig mit anderen, bis man sich, unter neuem Namen, zur nächsten Runde in Noréns nächstem Stück begeben wird.

All diese Szenen funktionieren mit einem scheppernden Uhrwerk und sind so komisch wie Cartoon-Serien, wie Britechers "Frustrierte" oder Chlodwig Poths "Taktik des Ehekrieges". Mit Strindberg, der hier gern erwähnt wird, sind sie so verwandt wie Botho Strauß mit Tschechow und Shakespeare: wo Strindberg eine Tragödie entwickelte und einen Höllensturz vorbereitete, vom hohen Roß der Selbstgerechtigkeit hinab in den Kot, da gehen bei Noren dramatisierte Zahnärzte durch ihr Fegefeuer, das sie mühsam anfachen in der Hoffnung auf etwas Hölle. Beengt werden sie nurmehr von den Pflichten zur Libertinage, von der Mühsal, andere zu verletzen: da kommt man nirgends mehr in die Tiefe, denn da gibt es Keine, da gibt es nur noch Oberflächenkratzer und statt zerbrochener Seelen kaputte Teller. Noren ist nicht der neue Strindberg, er ist unser Feydeau.

Alles kommt folglich darauf an, ein gutes Chaos anzurichten mit Worten und Werken, das Zimmer samt Einliegern aus den Angeln zu heben.

Dieses Zimmer liegt zu Beginn ruhig abwartend im Dunkel. Lilot Hegi (Bühnenbild) hat es großräumig und hoch in einen Speicher gebaut: Links zieht sich die Dachschräge fast auf den Boden, von hinten läßt ein wandhohes Fenster die nachtblaue Stadt herein, hier im Winkel steht die Couch, aber doch so weit von Schräge und Fenster abgerückt, daß man hinter ihr durchlaufen kann, was sich bald als notwendig erweisen wird. Vor der Couch ein Plexiglastischchen, auf ihm wird gleich die Mutter deponiert (in der Anthrazit-Urne). Später wird darauf gerangelt werden, daß Gläser und Flaschen rutschend und schmetternd vor der Rampe und auf den Dielen zerschellen, denn die Bühne ist leicht nach vorn geneigt und teppichlos knallend, ein leerer Raum beinahe – vorm Fenster das nötige Flaschenregal –, mit drei Türen und einer Schranktür, in moosig blaugrün-grauen Farben die Wände ausgemalt: ein kühl zweckmäßiger Kampfplatz.