Jahrelang war er ein Symbol der Unbelehrbarkeit und des Rassenhasses. George Wallace, der kleinwüchsige Mann aus Alabama mit dem Boxergesicht, galt seinen Feinden als Ausgeburt schnöder Menschenverachtung, seine Anhänger umjubelten ihn als Bollwerk gegen den Ansturm der Schwarzen Amerikas. Jetzt hat Wallace seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für das Gouverneursamt bekanntgegeben. Eine der sperrigsten Figuren der Südstaatenpolitik will sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen.

Im Gedächtnis ist er vielen als der fanatische Politiker geblieben, der sich in den frühen sechziger Jahren mit Polemik und Apartheidsparolen traurigen Ruhm erwarb. George Wallace war es, der 1963 auf den Stufen der Staatsuniversität von Alabama den Bundesbeamten die Stirn bot, die die ersten schwarzen Studenten bei ihrer Immatrikulation begleiteten. Er war es, der im Süden die Bewegung gegen die Gleichberechtigung der Schwarzen anführte, und der unter den Beifallsstürmen der weißen Integrationsfeinde ausrief: "Rassentrennung jetzt, Rassentrennung morgen, Rassentrennung für immer."

Wer ihn in seinem prächtigen Gouverneurspalast in Montgomery besuchte, auf dessen Dach noch immer die Konföderationsflagge an den Widerstand der Südstaaten gegen die Sklavenbefreiung erinnerte, der wurde überrascht durch den Charme des Fanatikers. Ein Gentleman des Südens präsentierte sich, liebenswürdig, höflich, der sich auch durch provozierende, empörte Fragen nicht aus der Ruhe bringen ließ. Im schwülen Klima der Landeshauptstadt zeigte er sich als der kühle und vertrauenerweckende Anwalt der weißen Mehrheit.

Sein Temperament, seine demagogischen Fähigkeiten traten zutage, wenn er seine Lehren in der Öffentlichkeit predigte. Wallace forderte nicht nur einen Trennstrich zwischen der Lebenswelt von Weißen und "Niggern". Er zog mit verachtungstriefender Stimme auch gegen die Entscheidungen des liberalen Obersten Gerichtshofes und gegen die "Roten" in Amerika, gegen die Ostküsten-Presse und die Washingtoner Bürokraten ("Sie können nicht einmal ihre Fahrräder richtig parken") zu Felde.

Mit manchen dieser Themen hat Ronald Reagan Jahre später Amerikas Mehrheit hinter sich gebracht. George Wallace halfen sie immerhin, einen historischen Augenblick lang zum gefeierten Helden der Rechten zu werden. Seine demokratischen Parteifreunde mußten ihn als Machtfaktor berücksichtigen. Amerikanische und ausländische Journalisten pilgerten zu ihm nach Montgomery, denn für ein paar schlagzeilenträchtige Zitate war er immer gut.

Viermal begab sich George Wallace auf den beschwerlichen Weg zum Weißen Haus. Am weitesten gelangte er 1968, als er bei der Präsidentschaftswahl 14 Prozent der Stimmen und fünf Bundesstaaten hinter sich bringen konnte. Sein Erfolg ließ ein politisches Erdbeben in Amerika befürchten. Aber weil er Haß säte, erntete er Haß. Vier Jahre später streckte ihn ein junger Mann beim Wahlkampf mit mehreren Schüssen nieder. Seit dem Attentat war Wallace querschnittsgelähmt. Er war an den Rollstuhl gefesselt, sein Händedruck wurde schwächer, sein Lächeln verschwand.

Aber ein Kämpfer ist der ehemalige Boxmeister im Federgewicht stets geblieben. Immer wieder bewarb er sich für den Gouverneursposten von Alabama, immer wieder gewann er. Auch mit Hilfe der Schwarzen. Er hatte seinen Frieden mit ihnen gemacht, er hatte sie als gleichberechtigt akzeptiert und ihnen Ämter verschafft.