Von Helmut Schneider

Man müsse schon ein ziemlicher Trottel sein, wenn man in seinem Gewerbe ein armer Mann bliebe, hat Ian Woodner vor einigen Jahren in einem Interview ganz unverblümt erklärt. Der Architekt und Bau-Generalunternehmer hat ein ausgesprochenes Faible fürs Geldverdienen – und das ist bei der kapitalintensiven Liebhaberei, die er betreibt, auch nicht verwunderlich. Ian Woodner sammelt nämlich Kunst, antike und mittelalterliche Skulpturen, venezianische Gemälde des 15. und 16. Jahrhunderts, impressionistische, nachimpressionistische und symbolistische Malerei, vor allem jedoch: Meisterzeichnungen. Und er malt selbst.

Woodner, der von sich sagt, er sammle "alles, alles, was gut ist", hat um 1940 angefangen, "Bilder von einiger Bedeutung" zu kaufen. Das erste war ein Renior. Die aktuelle Kunst schien ihn damals schon wenig zu interessieren, obschon er keine Berührungsängste vor der Avantgarde hatte: Als Mitglied des Architektenteams, das die New Yorker Weltausstellung (1939) plante, verschaffte er einem jungen, unbekannten Künstler namens Willem de Kooning den Auftrag für ein großes Wandgemälde und setzte sich auch dafür ein, daß Salvador Dalí seinen "Traum der Venus" verwirklichen konnte.

1948 sah er bei einem Kunsthändler ein Blumenstilleben von Odilon Redon, "Die braune Vase". Es war Liebe auf den ersten Blick. Das Geheimnisvolle an dem Bild, das "real und irreal zugleich" wirkte, faszinierte ihn. Woodner hat das Gemälde erworben, es wurde zum Grundstein der umfangreichsten und bedeutendsten Sammlung von Werken Redons in privater Hand. Die Gemälde, Pastelle, Zeichnungen, Druckgraphiken und Buchillustrationen, die der Blumen- und Kunstliebhaber im Verlauf mehrerer Jahrzehnte zusammengetragen hat, sind nun (nach Jerusalem) in der Münchner Stuck-Villa ausgestellt.

Odilon Redon, geboren im Jahre 1840, gleichaltrig also mit Claude Monet (ein Jahr jünger als Paul Cézanne, ein Jahr älter als Auguste Renoir), war der markante Außenseiter seiner Generation, die den Impressionismus schuf. Er ist hinter ihr zurückgeblieben, akademisch am Gegenstand verhaftet, und er ist über sie hinausgegangen, hat den Expressionismus und Surrealismus vorweggenommen. Redon, dessen Themen in der pathetischen Bilderwelt des Fin de siècle angesiedelt waren, bleibt als Künstler janusköpfig. Er ist ein Kleinmeister, der durch die mythologischen Gefilde stümpert, und ein Visionär, der in die Bereiche des Phantastischen vordringt. Er produziert sentimentalen Kitsch nach Art der von dem Romancier Peladan propagierten Andachtskunst – und neben solchen Beispielen von plakativem Mystizismus entstehen Bilder mystischer Verinnerlichung. Er ist nicht selten ein uninspirierter Zeichner, der sich mit dem Detail herumquält, und er ist ein Genie der Farbe, das imstande ist, die Intensität des Kolorits bis zu fast immateriellem Leuchten zu steigern. Redons Kunst ist ein einziger Widerspruch – und das macht sie zu einem aufregenden Ereignis.

Ian Woodner, der Maler, ist in seinen Blumenbildern unverkennbar von Redon beeinflußt – seine ebenfalls in der Villa Stuck gezeigten Gemälde machen dies im unmittelbaren Vergleich deutlich. Aber auch in dem Raum mit seinen eigenen Arbeiten ist der Sammler präsent: In einer Vitrine sind Stücke aus dem Skulpturenbestand ausgestellt, kykladische Idole, Römisches, und französische Plastik des 13. Jahrhunderts.

Die Geschichte, wie er einem der großen Museen der Welt eine kapitale Zeichnung wegschnappte, und eine andere, die davon handelt, daß es ihm gelungen ist, das reichste Museum der Welt einmal wenigstens zu überbieten, erzählt der heute dreiundachtzigjährige Sammler mit offensichtlichem Vergnügen. Bei der einen Geschichte geht es um Benvenuto Cellinis Entwurf zu einer Satyr-Plastik an einem Portal von Schloß Fontainebleau, an dem das Metropolitan Museum in New York interessiert war, den Preis, der für die Zeichnung gefordert wurde, jedoch zu hoch fand. 18 000 Dollar immerhin, und das war Ende der fünfziger Jahre nicht wenig. Woodner kaufte das Blatt kurzentschlossen (auf Ratenzahlung), das Museum, das sich dann doch zum Erwerb entschloß, hatte das Nachsehen.