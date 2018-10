Von Helmut Schödel

Seit dieses Buch erschienen ist, kann es passieren, daß man nach Berlin kommt und nicht einmal der Bär ist mehr an seinem Platz. Dann also keine Panik, wer liest, ahnt es: Der Bär sitzt im Dampfbad. Auf dem Weg von seinen Platz im Wappen zum Badespaß ist sein Schritt federnd. Er hat das Buch eines Berliner Schriftstellers gelesen: swinging Detlev Meyers "Im Dampfbad greift nach mir ein Engel", der erste Band einer "Biographie der Bestürzung".

Sonst geht man heute eher mit hängenden Schultern durch unsere Kulturlandschaft, vorbei an deren frömmelnden Bewohnern: erschöpfte Lyriker aller Sparten, Denkmäler, Torsi. Detlev Meyers Buch aber ist ungewöhnlich heiter, vollkommen gelöst. Bei der Lektüre wird einem ganz leicht. Danach ist man beglückt, verstrickt, benommen. Dieses Buch ist eine Heiterkeitsdroge.

Detlev Meyer, Jahrgang 1950, bisher Bibliothekar und Entwicklungshelfer, zitiert einen jungen Mann herbei, der eine Berufung zum Schriftsteller spürt. Er nimmt die Literatur sehr ernst, hat aber keinerlei Talent zum Kompensieren. Kaum greift sein Geist zum Bleistift, rufen ihn seine Triebe. Die Lage ist fatal.

Auf einer der Graphiken Christoph Eschweilers, die das Buch zieren, sieht man in der unteren Ecke den Kopf des Dichters auf eine Hand gestützt, eine grüblerische Pose. Neben den vollgekritzelten Seiten sind die Rotweingläser umgestürzt. Das müßte man keinem weitererzählen, gibe es nicht die andere Hälfte des Bildes. Der runde Tisch, an dem der Poet zusammengesunken ist, wirkt wie ein zu enger Horizont. Dahinter ist der Himmel blau. Ein Kaffeehaustisch scheint sich vor Vergnügen zu biegen. Bücher und Manuskripte fliegen durch die Luft. Dazwischen sieht nun Menschen, wohlig ausgestreckt und schwerelos. Sie sind nackt und deutlich als Männer zu erkennen. Der Poet ist zerknirscht, die Männer aber scheinen erregt. Je länger man das Bild betrachtet, desto sicherer wird man: Dieser Dichter, dessen Gesicht nicht zu sehen ist, stiert gar nicht auf de Tischplatte. Heimlich schielt er in den Himmel, zu den Männern. Ironisch irritiert gesteht Meyers Hauptperson: "... meine Netzhaut trübt der graue Star der Geilheit."

Auf der Durchreise von Berlin nach Paris hat Meyers Dichter, der Canetti besonders verehrt, am Frankfurter Bahnhof eine halbe Stunde Aufenthalt: "Ich bin in der Laune, stellt er erschrocken fest, jedes gute, lange Gespräch mit Elias Canetti sausen zu lassen für eine kurze Nummer mit dem eng verschnürten Muskelpaket von der automatischen Waage." Der Dichter Doorn träumt vom reinen Dichtertum. Was ihm gelingt, ist der reine Sex. Dieses Buch ist eine fortwährende Komödie der Bestürzung.

Aus dem Dampfbad steigt die Literatur bei Detlev Meyer unendlich entschlackt. Alles verdampft: die hehren Ansprüche vom einsamen Dichter und die Protzereien des Sexualathleten. Doms abnorme Neigung wird ein Glück und der Literat zur fernen Wunschfigur, eine Art Engel (im wesentlichen geschlechtslos). Meyers Buch – ein neuer Aufguß zum Thema "Homosexualität und Literatur"? Zweifelnd wiegen die Denkmäler ihre Gipsköpfe. "Schwulenbonus", rufen die Torsi, wenn man das Buch lobt. Der Bär aber, federnden Schritts, erscheint abermals im Bade, sein Lieblingsbuch unter dem Arm.