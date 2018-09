Inhalt Seite 1 — Furcht vorm Wähler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wahltermine verleiten Politiker zu ungewohnter Rücksicht. Sie besinnen sich auf die Interessen ihrer Wähler. Schließlich könnten diese ihren Verdruß über das Wirken der Verantwortlichen in Parteien und Regierungen per Stimmzettel dokumentieren.

Diese Furcht vor der Waffe des Wählers wird es wohl auch gewesen sein, die den niedersächsischen CDU-Vorsitzenden Wilfried Hasselmann zu scharfer Kritik an der Bundesregierung veranlaßte. Immerhin stehen in Niedersachsen in zwei Monaten Landtagswahlen an. Da paßt ein Streit mit den Arbeitnehmern und ihrer Interessenvertretung nicht in die Landschaft. Und zu einem neuerlichen Krach mit den Gewerkschaften würde es zweifellos kommen, wenn die Regierung nun auch noch die Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes beschließen würde.

Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht und seine Mannen sorgen sich ohnehin um die Position der CDU. Schon die Novellierung des sogenannten Streikparagraphen im Arbeitsförderungsgesetz könnte die Union Stimmen kosten. Die Gewerkschaften haben den Streit um diese Frage reichlich genutzt, um ihren Mitgliedern und allen übrigen Arbeitnehmern klarzumachen, daß eine Stimme zugunsten der in der Regierung vertretenen Parteien zugleich ein Votum gegen die eigenen Interessen sei.

Doch nicht nur die niedersächsischen Unionspolitiker warnen ihre Parteifreunde in Bonn derzeit davor, neuen Ärger mit den Gewerkschaften heraufzubeschwören. Auch Frankfurts Oberbürgermeister Walter Wallmann, Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth und sein schleswig-holsteinischer Kollege Uwe Barschel, der die Verstimmung vieler Bürger bei den Kommunalwahlen im nördlichsten Bundesland zu spüren bekam, sträuben sich gegen die Novelle zum Betriebsverfassungsgesetz.

Die Appelle der Wahltaktiker, die von den CDU-Sozialausschüssen kräftig unterstützt werden, scheinen nicht ungehört zu verhallen. Mitte der kommenden Woche findet zwar wie geplant die öffentliche Expertenanhörung im Bundestagsausschuß für Arbeit und Soziales statt. Danach aber wird das Thema vermutlich auf die Zeit nach der Bundestagswahl im Januar 1987 vertagt werden.

Der Streit um die Sache wird damit allerdings nur verschoben. Immerhin gibt das der Regierung Zeit, den Entwurf zu überdenken. Daß dies dringend ratsam erscheint, werden Arbeitsrechtler dem Vernehmen nach bei der Anhörung deutlich machen. Namhafte Experten sind offenbar zu dem Ergebnis gekommen, daß auch diese Novelle „mit der heißen Nadel zusammengebastelt“ wurde und teils sogar verfassungswidrig sei.

Kernstück der geplanten Neuregelung, die schon im vergangenen Juni im Parlament eingebracht wurde, ist die Herabsetzung des Unterschriftenquorums für Wahlvorschläge zu Betriebs- und Personalratswahlen. Mehr Demokratie in Betrieben – unter diesem Etikett wird die Aktion verkauft. In der Tat verpflichtet ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Herbst 1984 den Gesetzgeber, kleineren Gruppen in den Betrieben den Zugang zur Wahl zu erleichtern.