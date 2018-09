Für Stammkunden der Hotelkette „Novotel“ kann es sich auszahlen, Mitglied im „Club Novotel“ zu werden: Wer 1000 Franc (333 Mark) im Jahr für den Mitgliedsbeitrag berappt, dem werden Preisnachlässe bis zu 30 Prozent gewährt. Die Rabatte gelten nur für den Zimmerpreis und staffeln sich je nach Wochentag und Lage des gewünschten Hotels: Um zehn Prozent ermäßigt sich an allen Wochentagen der Preis für sämtliche afrikanischen Hotels, 20 Prozent spart man von Montag bis Donnerstag in allen anderen Hotels des Unternehmens. Noch billiger wohnt man von Freitag bis Sonntag in allen Häusern außer den afrikanischen und den französischen Ferienhotels. Die Preisermäßigung gilt auch für Ehepartner und Kinder des Mitglieds.

Andere internationale Hotelketten setzen auf das Prestige-Bewußtsein ihrer Gäste und bieten ihnen statt Rabatten eine bevorzugte Behandlung, das VIP-Treatment, an. Das muß dem Mitglied des „Club Europe“ der „Holiday Inns“ allerdings 15 Pfund (rund 50 Mark) im Jahr wert sein. Dafür bekommt der Gast dann einen Hosenbügler ins Zimmer, dazu einen Bademantel und einen Fön. Auch die dickeren Handtücher dürfen nur „Club Europe“-Mitglieder genießen. Die Karte wird vorzugsweise an Stammkunden abgegeben.

Stammgast ist man beispielsweise im „Hilton“ nach mindestens sechs Übernachtungen pro Jahr in irgendeinem der Häuser und kann dann die ein Jahr gültige, kostenlose Mitgliedschaft im „Vista Club“ beantragen. Gehört man zum auserwählten Zirkel, braucht man sich bei der An- und Abmeldung nicht mehr an der Rezeption zu drängeln: Ein separater „Vista Club“-Schalter trennt Mitglieder und gewöhnliche Gäste. Ein weiterer Vorteil: Das Zimmer – immer das bestmögliche in der gebuchten Preiskategorie – kann nach Absprache über den üblichen Abreisetermin um zwölf Uhr hinaus behalten werden, ohne daß der Kunde dafür gleich für einen vollen Tag mehr bezahlen muß.

Bevorzugte Behandlung bei der Reservierung bietet auch der „Six Continent Club“ der „Intercontinental Hotels“, dem man ebenfalls kostenlos nach fünf bis zehn Übernachtungen im Jahr beitreten kann. Gleiches gilt für die „Kempinski“-Kette und die „Steigenberger“-Hotels, die den Besitzern ihrer VIP-Karten auch das beste Zimmer der gebuchten Preisklasse reservieren.

Noch einen Schritt weiter gehen die „Crest Hotels“: Mitglieder des „Privilege Club“ erhalten stets das beste zur Verfügung stehende Zimmer. Mit etwas Glück kann man so trotz des gebuchten Einzelzimmers in der Suite des Hauses logieren. Außerdem wird ständig ein bestimmtes Zimmer-Kontingent nur für „Club“-Mitglieder freigehalten. Gewitzte „Privilegierte“ wußten das auszunutzen, indem sie nur dann auf die freigehaltenen Zimmer zurückgriffen, wenn beispielsweise während Messen sonst kein billigeres Zimmer mehr am Ort zu haben war. Das „Privilege Club“-System soll deshalb zum Frühsommer geändert werden.

Wer nicht mit dem Ruf des Exklusiven werben kann, der muß seinen Kunden Handfesteres bieten: 20 Prozent Rabatt in allen Vertragshotels erhalten die Mitglieder des im vergangenen Mai gegründeten Clubs „Travellers Service International“ (TCI). Derzeit hat TCI rund 1100 deutsche Hotels in kleineren Städten unter Vertrag. Neben Gasthöfen und Pensionen sind das überwiegend Familienbetriebe der Mittelklasse. Das System des TCI beruht auf der Rückvergütung der zunächst voll bezahlten Hotelrechnung. Der Rabatt wird dem Kunden spätestens nach drei Wochen zurückerstattet; er gilt auch für die Übernachtungskosten von Begleitpersonen. Die TCI-Karte kostet, neben einer einmaligen Aufnahmegebühr von 40 Mark, jährlich 120 Mark. Für Familienangehörige gibt es außerdem eine Zusatzkarte für 80 Mark. Susanne Kröck