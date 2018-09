Wie hoch wirst du fliegen?“ „Sehr hoch.“ „Bis in den Himmel, Don Chico?“ Jawohl, bis in den Himmel.“ Da strahlte das Gesicht des Störenfrieds: „Bitte, Don Chico, bring diesen Käse meiner Mutter in den Himmel; es ist ihr Lieblingskäse.“

Diese und viele andere wunderbare Geschichten findet man in „Mexiko heute“ von Adriano Heitmann (Mondo-Verlag, Lausanne, 43 Franken). In die Ferne fliegen kann man mit Adriano Heitmann und den Menschen in Mexiko begegnen. Es gelang ihm, bis tief in die Seele des Landes vorzudringen. Vor allem die Formel wonach er arbeitet: „mit Respekt und in Freundschaft“, öffnete ihm viele Türen, wodurch das Buch weit mehr als ein Bildband oder ein Reiseführer ist.

Er beschreibt zum Beispiel, woher der Mais kommt, wie sogar Sprachforscher die Indiokultur zerstören, was Armut und Erdöl miteinander zu tun haben, so klar und spannend, als ob er eine kleine Runde von Zuhörern mit seinen Reiseerlebnissen unterhielte, ohne zuviel Gestik, dafür mit wiederholtem Augenzwinkern.

Zwischendurch überläßt der Autor immer wieder dem Profi-Photographen Adriano Heitmann das Feld. Es erscheinen Bilder von Mexico City, von Märkten, Festen, Wunderheilern, häusliche Szenen: Bilder mit einer starken Aussage, die man lange betrachten kann und die souverän ihre Geschichte erzählen. L. R.