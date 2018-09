Gebrauchsanweisung für Hongkong und Macao“ heißt schlicht das kleine Taschenbuch von Gerhard Dambmann, das im Piper Verlag erschienen ist und 19,80 Mark kostet. Wer die ersten Seiten gelesen hat, merkt gleich, daß es sich hier nicht um eine langweilig hergebetete Sammlung von Tips handelt, sondern um eine kundig, einfühlsam und spannend zu lesende Einführung in die Lebens- und Eigenart Hongkongs. Man bekommt unaufdringlich und en passant die wichtigsten Tips vermittelt, die man als Tourist für ein paar Tage in Hongkong braucht. Obendrein, und das macht das Büchlein so interessant, versteht es der Autor, der als ZDF-Korrespondent lange in Asien lebte, so widersprüchliche Phänomene wie die Verschwendungssucht und die Sparsamkeit der Bewohner Hongkongs, den vom Konfuzianismus bestimmten Lebensweg und den Geisterglauben verständlich zu machen. Außerdem geht Dambmann kurz (und in der Knappheit etwas verwirrend) auf die Entstehung Hongkongs ein, auf die Bedeutung Chinas für die Kronkolonie ebenso wie auf die Bedeutung der Kronkolonie für China und natürlich auf die Eßkultur. Daß man über die vielen kleinen Inseln, die zu Hongkong gehören, über die New Territories oder über manche Sehenswürdigkeit nur wenig erfährt und auch, daß das Kapitel über Macao nur zehn Seiten hat, ist schade. Man würde gerne weiterlesen, so gut ist diese Gebrauchsanweisung geschrieben. M. P.