KARIN: Ach, Gerhard!

GERHARD: Ach, Karin!

(Die Umarmung wird inniger, da beginnen sehr laut Zikaden zu ratschen. Rasch und leidend blicken beide hoch. Dunkel. Im Dunkel ratschen die Zikaden noch eine Weile weiter.)

Das Ende von Robert Gernhardts Schauspiel in neunzehn Bildern „Die Toscana-Therapie“, erschienen im Haffmans Verlag, Zürich. Klappentext: „Ein starkes Lehrstück, das uns alle angeht, in dem so ziemlich alles los ist, in das wir uns voll einbringen können, um am Schluß unheimlich flach herauszukommen. Oder: Vom sonderbaren Kampf der Köpfe gegen die Bäuche.“

Fischer gegen Jussenhoven

Es lebe die Tradition – solange sie nützt. Wenn sie die eigenen Interessen behindert, können auch Verleger sie ganz schnell vergessen. Monika Schoeller zum Beispiel, die Inhaberin des S. Fischer Verlags, beschwört derzeit ausgiebig die literarische und geistige Tradition des von ihr ererbten Unternehmens. Verlagsintern jedoch gelten offenbar die Regeln einer autoritär verwalteten Inkasso-Stelle. Als solche jedenfalls ließ Monika Schoeller jüngst den Verlag vor dem Frankfurter Arbeitsgericht präsentieren, wo über die Klagen der langjährigen Theaterverlagsleiterin Krista Jussenhoven gegen ihre dreifache Kündigung (wegen eines nicht frist- und angeblich auch nicht formgerecht verlängerten Autorenvertrags) verhandelt wurde.

Für S. Fischer plädierten ein Anwalt, der für sämtliche Vorwürfe des Verlags die Beweise schuldig blieb, und ein Geschäftsführer, der offen zu erkennen gab, daß er von Fleischhandel viel, von Autoren und ihren Eigenwilligkeiten aber wenig versteht. Der sich vom Kammervorsitzenden fragen lassen mußte, warum – wenn schon die unbürokratischen Fähigkeiten von Frau Jussenhoven nicht gefragt seien – der Posten nicht mit „einem eher formalistisch denkenden Menschen“ wie ihm selber besetzt wurde.