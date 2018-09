Kultur ist eigentlich etwas völlig Neues für mich. Erst in den letzten zwei, drei Jahren bin ich dahintergekommen, daß mein Beruf, daß Fußball – ein Feld, auf dem ich alles nur Mögliche erreichen wollte – nicht alles ist. (...) „Wie es euch gefällt“ kannte ich vorher nicht. Wie ich eben noch nie mit Shakespeare in Berührung gekommen bin. Und ich war doch sehr verwirrt am Anfang. Erst dieser Schunkelgesang vor der Bühne, dann diese Dallas-Melodie, dieses hektische Gehabe mit den Telephonen und den aufgesetzten Dallas-Hütten. Ich wußte eigentlich nicht, wo ich war. Und ich habe auch entgegen allen Ratschlägen meiner Freunde und Bekannten weder das Stück noch irgendwelche Kritiken gelesen. Wollte eigentlich nur dieses Stück sehen, ohne vorher von anderen beeinflußt zu sein. Ich habe aber durch das unordentliche Geschehen auf der Bühne mich sehr schwer getan, da hineinzufinden. (...) Trotzdem: Ich werde bald wieder ins Theater gehen.

Fußball-Nationalspieler Felix Magath in einer Kritik über Peter Zadeks Inszenierung von „Wie es euch gefällt“ – Erschienen in der „Ersten“, dem „Magazin für das Deutsche Schauspielhaus Hamburg“, April 1986

Ein Conférencier

Ach, das waren Zeiten, da eine deutsche Fernsehanstalt (das ZDF) sich 1967 eines populären Mannes entledigte, nur weil er „Frauengeschichten“ hatte – beziehungsweise, weil er für derlei bürgerliche Anrüchigkeiten zu populär war: An einen Helden muß man sich halten können; ein Held mit Flecken, auch ein komischer, ist verboten. Dabei gehörte Lou van Burg, wie witzig und wunderbar ihn die einen, wie unerträglich und überflüssig ihn die anderen auch fanden, zur seltenen (und immer wieder des Aussterbens bezichtigten) Gattung der Originale, mehr, zur noch selteneren Spezies der originellen Unterhalter. Er war unverwechselbar in seiner schrecklichen Lustigkeit und seiner Jovialität, und er war ein an Leib und Sprache (und Sprechweise) dermaßen ausgeprägter Bühnenmensch, daß nur vier Sendungen unter dem Titel „Der Goldene Schuß“ und sein Ausruf „wunnnebar“ genügt hatten, ihn in jedermanns Gedächtnis zu pflanzen. So erinnerte man sich seiner noch, als er seine Späße nur noch in Warenhäusern und auf Butterschiffen machte, tingelnd – bis zu seinem Comeback 1976 in der ZDF-Serie „Varieté, Varieté“. Am letzten Samstag ist er in München gestorben, 68 Jahre alt: ein Conferencier.

Absurdes Kino

Gelegentlich ist das Kino unserem Leben um einiges voraus. Da ist es dann realer als die tatsächliche Realität. Also: vergnüglicher als das wirkliche Vergnügen. Aber auch wahnsinniger als der alltägliche Wahnsinn. Sidney J. Furies „The Iron Eagle“ („Der stählerne Adler“) erzählt „ein Heldenepos“. Doug, „ein typisch amerikanischer Junge von nebenan“, erfährt eines Tages, daß sein Vater im Nahen Osten abgeschossen und gefangengenommen wurde. Der Junge, der „eher fliegen. konnte als Autofahren“, Rockmusik mag, „den sein Walkman überallhin begleitet“, faßt den Entschluß, „mit einem Kampfflugzeug, einer schwerbewaffneten F 16 ... seinen Vater aus den Händen der terroristischen Ölstaatenarmee zu befreien ... Er lernt eine F 16 zu fliegen, Raketen und Bomben treffsicher ins Ziel zu schießen ... mit Tina Turner in den Ohren, viel Mut und Kraft in den Knochen .. ., startet Doug schließlich in Richtung Osten. Als die ersten Schwadronen russischer MIG-Abfangjäger am Himmel auftauchen, wird die Lage brenzlig. Doch Doug dreht seine Kassette herum und startet durch! Mach eins: durchstarten! Mach zwei: Augen zu! Mach drei: Musik an!“ Der Warner Columbia Filmverleih, der „The Iron Eagle“ in der Bundesrepublik vertreibt, hat nun den Film zurückgezogen. Man entdeckte tatsächlich Parallelen zu dem wirklichen Wahnsinn in Libyen. Man befürchtete also: terroristische Gefahren für das alltägliche Kinovergnügen. Gelegentlich hinkt unser Leben dem Kino ganz böse hinterher.