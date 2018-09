Mit den Reformen kamen Inflation und Devisenschwund

Von Helmut Becker

Im Herbst vergangenen Jahres gab sich die Far Eastem Economic Review ratlos: Das Titelbild des in Hongkong erscheinenden Wochenmagazins zeigte das Konterfei des Vorsitzenden Mao und darunter die bange Frage: „Ist er wirklich tot?“ Mit diesem Zweifel befand sich das Magazin in bester Gesellschaft. Westliche Chinaexperten meldeten seit Mitte letzten Jahres Bedenken an, ob Peking seines Flirts mit „ein wenig Kapitalismus“ bereits nach einem Jahr überdrüssig geworden sein könnte. Selbst der Vater der Reform, Chinas mächtigster Politiker Deng Xiaoping, gab beim Sonderparteitag der chinesischen KP im September 1985 resignierend zu Protokoll: „Bisher können wir mit den Ergebnissen unserer Reformarbeit nicht sonderlich zufrieden sein.“

Der Chef der zentralen Überwachungskommission für Disziplin, Wirtschaftsfachmann und Politbüromitglied Chen Yun, hatte zum Beifall der Delegierten gegen die „dekadente kapitalistische Ideologie“ im Lande gewettert. Wie die in China eingesickert sei, wußte Chen ebenfalls: Durch die von Deng orchestrierte Öffnung und Modernisierung des Reichs der Mitte. Der Geist Maos schien sein Comeback vorzubereiten.

Ein halbes Jahr später hatten die obersten Reformer um Deng ihr ideologisches Formtief überwunden: Die Beratungen des siebenten chinesischen Fünfjahresplans (1986-1990) in der Osterwoche durch den Nationalen Volkskongreß, Chinas Parlament, endeten mit einem Triumph der Männer um Deng.

Dessen engster Vertrauter, Premierminister Zhao Ziyang, nutzte seinen Auftritt vor den fast dreitausend Delegierten in Peking zu einer Reihe von Klarstellungen über den Zukunftskurs des gut sieben Jahre alten Experiments mit der Öffnung gegenüber dem Westen und später mit „ein wenig Kapitalismus“. Die wichtigste Beteuerung des Regierungschefs: Peking wird an seinem chinesischen Weg der Verschmelzung von Elementen der Marktwirtschaft mit traditioneller Planwirtschaft nicht nur festhalten, sondern mit dieser „sozialistischen Modernisierung“ des Riesenreichs verstärkt fortfahren.

Soviel Kurskontinuität war nach Lage der Dinge mehr, als an programmatischer Zusicherung seit Mitte 1985 erwartet werden konnte. Vor allem Japans Wirtschaft, die seit Chinas plötzlicher Stornierung von 22 Großanlagen vor sechs Jahren unter dem Trauma wirtschafts- und sozialpolitischer Differenzen der chinesischen Machthaber leidet, „kann wieder aufatmen“, wie sich die japanische Tageszeitung Asahi Shimbun freute. Für die westlichen Partnerstaaten des volkreichsten Landes der Erde, aber auch für die chinesischen Verbraucher, signalisierte Zhaos Grundsatzreferat, daß sich die Chefreformer die jüngst lautstark angeprangerten Deformationen und Überhitzungen der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung dem Reformtempo, nicht aber dem Experiment selbst, anzulasten beschlossen haben.