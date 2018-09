Mythen, Märchen, Irrlehren – rund um das runde Leder (I)

Von Thomas Städtler

Die Reihe der Irrtümer über das Fußballspiel wird angeführt von dem Mythos der Taktik. Dieser besteht darin, zu glauben, daß Spielergebnisse durch eben diese ominöse „Taktik“ in entscheidender Weise beeinflußt werden.

Dieser Grundmythos zerfällt in viele Teilmythen. Einer davon ist der Mythos von der Aufsummation der Einzelvorteile, den man auch den Mythos vom verdienten Sieg nennen kann. Beim Fußball ist es aber nicht wie bei einer Kür im Eiskunstlauf, daß sich die „schönen“ Spielteile im Gehirn eines Punktrichters summieren und am Schluß die Gesamtnote ergeben. Wie „schön“ auch immer eine Mannschaft spielt, wie viele „Vorteile“ sie sich erkämpft hat, ist für das Ergebnis irrelevant. Was ist dann „verdient“ oder „unverdient“?

Mit dem Aufsummationsmythos hängt ein anderer zusammen, der Mythos von der Bedeutung des Mittelfeldes. Das Mittelfeld ist angeblich die „Schaltstation“ des Spielfeldes, der Ort, wo ein weiterer Mythos haust, der des großen Spielmachers, der von dort aus dem Spiel „die Impulse gibt“. Und mit ihm haben wir einen zentralen Mythos am Wickel, der eng mit dem taktischen Grundmythos zusammenhängt. Wenn die Taktik nämlich eine so große Rolle spielte, dann könnten solche „Schalter und Walter“ ihre Aufgabe haben.

Hier muß man einfach einmal deutlich sagen: Fußball ist kein Spiel, das man durch geplante Spielzüge gewinnt, dazu ist Fußball zu einfach. Fußball ist kein Schachspiel, Fußball ist vielmehr ein Kampfspiel, das im Endeffekt durch Zweikämpfe gewonnen wird.

Diesem letzten Satz werden wahrscheinlich gerade die sogenannten Praktiker wieder zustimmen, weil er eben so schön praxisbetont klingt. Gerade die Praktiker versäumen aber im allgemeinen, der Bedeutung dieses Faktors gerecht zu werden. Eine wichtige Konsequenz hieraus wäre nämlich, einen anderen Mythos als einen solchen zu erkennen: den Mythos vom mannschaftsdienlichen Spiel, der eine der Irrlehren ist, die den heutigen Fußball so unattraktiv machen.