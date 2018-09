Aus Sorge darum, die CDU könne die Macht verlieren, hat Rüdiger Altmann dem Spiegel ein kleines Stückchen komponiert. Die Melodie lautet: Die deutsche Politik brauche Kontinuität und Solidität; "gerade weil das so ist, muß man sich allerdings fragen, ob Helmut Kohl noch in der Lage ist, einen entsprechenden Wahlerfolg zu garantieren". Kohls Amtsführung entspreche nicht den Anforderungen; die kardinale Aufgabe hätte die "Wiederherstellung der Kanzlerdemokratie" sein müssen. Demnach habe Kohl das Klassenziel nicht erreicht, meint Altmann.

Der Publizist Altmann, Jahrgang 1922, war nicht nur einst Berater des CDU-Kanzlers Ludwig Erhard. Bei aller Querköpfigkeit ist er vielmehr der Union immer verbunden geblieben, ebenso eng wie der geliebten "Kanzlerdemokratie". Schwer vorzustellen, daß er sich jetzt mit einem solchen Aufruf zum Kanzlersturz aus der Reserve wagte, wenn er nicht ahnt, spürt oder weiß, daß er mit seiner Meinung auch gut im Wind liegt.

Was Altmann schreibt, ist aus Kohls Sicht schon starker Tobak: "Viele reden darüber, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Andere suchen einen ,Mörder‘. Aber warum sagen wir es ihm nicht direkt?"

Ob mit dem Kanzler Kohl wirklich eine Wahl gegen den populären Johannes Rau (SPD) zu gewinnen ist, dürften sich ähnlich seit einiger Zeit die Wahlstrategen im Adenauer-Haus fragen. Nur könnten sie nie öffentlich aussprechen, was Altmann jetzt schreibt. Überhaupt hat die CDU keinen Herbert Wehner, der dem Kanzler aus den eigenen Reihen im Ernstfall was ins Ohr flüstern kann. Das ist auch Rüdiger Altmann nicht. Man muß auch nichts hineingeheimnissen, aber es lohnt sich dennoch, einige Stationen in Erinnerung zu behalten. Zuerst spricht Heiner Geißler vom "Blackout" des Kanzlers. Dann, diese Woche, fragt Bild in einer künstlich aufgeregten Schlagzeile: "Stürzt Kohl über Atom?" Und jetzt eben Altmann mit seiner Empfehlung, rasch umzusatteln auf Gerhard Stoltenberg.

In einer Geschichte ohne Autorennamen, die im Mai 1985 erschien, stand schon einmal ähnliches zu lesen. Das war in der Nr. 1 von Fritz, einem Trendmagazin, das bald darauf dem Rotstift der Verleger zum Opfer fiel.

Der Tenor lautete damals: "Dieses Prosit der Gemütlichkeit, das uns aus dem Kanzleramt entgegenschallt, während andere sich den Kopf zerbrechen, sollte nicht zum deutschen Gruß werden." Alles spreche für Lothar Späth als Nachfolger; Stoltenberg wolle das ja ohnehin nicht werden. Der Autor dieses Plädoyers für den Stuttgarter war übrigens, wie die Spatzen in Bonn von den Dächern pfeifen, Rüdiger Altmann.

Hildegard Hamm-Brücher, die gerade 65 Jahre alt geworden ist, hat sich nach langem Schwanken und inneren Zweifeln entschlossen, auch 1987 wieder für den Bundestag zu kandidieren. Aus Bonner Sicht ist das eine gute Nachricht. Es sind so viele nicht, die sich – trotz ihrer Loyalitäten – so viel Unabhängigkeit, ein so ausgeprägt liberal-eigensinniges Urteil und ein solches politisches Temperament bewahrt haben. Leidenschaft und Zorn eben. Bedenkt man, daß ihr – nach dem Regierungswechsel – aus Sorge um den Zustand von Parlament und Demokratie das Tagesgeschäft oft wie ein Kampf gegen Windmühlen erschienen ist, muß man zu ihrem Entschluß, weiterzumachen, schon sagen: Respekt. Und zum Geburtstag: Glückwunsch. Gunter Hofmann