Filmische Eindrücke vom Festival in Cannes

Von Siegfried Schober

Filme sind oft wie Zauberfenster in andere Welten. Aber muß man sich nicht heute eine gewisse Naivität und auch eine Vitalität des Sehens zurückerobern, um wieder in den Genuß dieser Magie des Kinos zu kommen? Zuviele schnelle Urteile, Fertigurteile schwirrten in Cannes durch die Luft. Verdächtig häufig kamen Äußerungen der Ratlosigkeit, Abwehr und Resignation, und das bei einem Programm, das insgesamt ein hohes Niveau besaß und von faszinierender Vielfalt war.

Ein Hauptvorwurf lautete, die Regisseure, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hätten ihr gesellschaftskritisches Engagement aufgegeben und würden sich dem Amüsierbetrieb in die Arme werfen. Tatsächlich waren die Filme in Cannes ungeheuer bunt. Ihre Farbigkeit hatte manchmal etwas Wildes. Eine andere Auffälligkeit: wirklich ernste Filme stellten eine Rarität dar, wirkten beinahe wie Relikte aus einer anderen Zeit. Die meisten Filme kippten zwischen Komödie und Tragödie.

Besonders durchgeistigt oder intellektuell raffiniert war eigentlich kein Film mehr, das scheint vorbei. Auch das europäische Kino ist jetzt, wie das amerikanische, in den Sog der Sinnlichkeit geraten. Gesichter waren in Cannes zu entdecken, Schauspieler, Gesten, Verhaltensweisen, Stoffliches, Licht, Farben. Das Kino, so sieht der Trend aus, kündigt den intellektuellen Dienst, um wieder ganz Kino zu werden, Spektakel, Kintopp, Lustbarkeit; nach Jahren der Bewußtseinsfron ein unbändiger Drang zu kräftigen Bildern und effektvollen Geschichten.

Schwarz und Rosa: Mögliche Farben, um seinen Film „Tenue de soirée“ zu beschreiben, meint Bertrand Blier. Der Titel heißt auf deutsch soviel wie: Abendanzug. Fein ist der Film nicht. In ihm wird pausenlos mit dem denkbar ordinärsten Vokabular umhergeworfen, sexuelle Tabuausdrücke erster Güte prasseln so lange gegen das Schild des guten Geschmacks, das der Zuschauer schützend hochhält, bis es unter dem verbalen Ansturm zerbricht. Das ist die perfide und amüsante und auch heilsame Taktik des Regisseurs, er klopft den Zuschauer mit Schocks weich, bis man wirklich nicht mehr schwarzsieht sondern rosa.

Ein Mann wird leicht zur Frau und überhaupt, in jedem Mann steckt eine Frau, das ist ein Teil dessen, was Bliers „Tenue de soirée“ erzählt. Für Franzosen besitzt der Film eine besondere Würze, weil ihr plebejisch-viriles Kinoidol Gérard Depardieu, Star in über fünfzig Filmen, die Hauptrolle spielt. Herrlich, mit welcher Nonchalance und Einfühlsamkeit und auch Ironie er in die homophile Rolle schlüpft – und wie ernsthaft er am Ende, ohne daß es zur Karikatur, zu Charleys Tante verkommt, einen aufgerüschten Transvestiten darstellt.