Von Hans-Jürgen Heinrichs

Worte aus dem Jahr 1933: "... immer werde ich allein sein, jude, deutschsprechend ... gewillt, die deutsche spräche nicht wie meine landsleute und gleichzungigen faul und müde versacken zu lassen ... ich träume und sinniere deutsch."

Der dies 1933 schrieb, war keiner, den die lieben, die auf ihr Schild die Bewahrung der deutschen Sprache geschrieben haben. Denn der dies schrieb, war ein Verächter der Konvention, ein Anarchist und Zertrümmerer der Sprache – und der dazugehörigen Illusion und Ideologie. Selbst der Entwurf einer Landschaft ist bei ihm Wortartistik und Entwurf einer zu entziffernden Zeichensprache:

"Vögel pfeifen sich mondtot / In wirren Zweigen / Von Händen durchschattet. / Wiesen erbleichen dir zwischen zwei Fingern. / Nie vermagst Du / Im Lichte prahlend / Dich selbst, dir Fernstes zu atmen. / Kannst nicht wie ein Morgen / Büsche erröten lassen."

Kein überflüssiges Wort sagen und keines, das verbraucht ist, keine Wendung, der man sich sprachlos unterwirft; präzise sein, Wörter schaffen und Formulierungen prägen, bis sie dem eigenen Denken und Empfinden entsprechen – der dies postulierte und sich sein Leben lang daran hielt, mußte sein Land und seine Sprache verlassen: er war 1932 nach Paris gekommen, nachdem er vier Jahre zuvor dem Kunsthändler D. H. Kahnweiler geschrieben hatte: "Aus Deutschland will ich heraus – man macht uns hier die Nerven allzu kaputt. Das ist kein Land mehr, um konzentriert zu arbeiten." In Paris konnte er arbeiten, und hier kannte er Picasso, Braque, Gris, die Künstler, die wie er sich einer neuen Formensprache, dem Kubismus widmeten. Mit dessen Theorie und Praxis ist sein Name aufs engste verbunden: Carl Einstein.

Für die an dem Kämpfer Einstein Interessierten ist sein Name vor allem mit dem Anarchisten Durruti (dem er sich 1936 im spanischen Bürgerkrieg anschloß) verbunden, für die an dem politischen Schriftsteller Einstein Interessierten mit dem Namen George Grosz und mit den Zeitschriften Der Demokrat, Die Gegenwart, Aktion, Die Pleite oder Der blutige Ernst.

Der Kunsttheoretiker Carl Einstein – 1915 mit seiner Studie über die "Negerplastik" hervorgetreten und 1926 einem größeren Publikum mit der "Kunst des 20. Jahrhunderts" bekannt geworden – äußerte sich vor allem in den Zeitschriften Documents (die er zusammen mit Bataille, Wildenstein und Rivière gründete) und Transition (um James Joyce). Die hierin veröffentlichten Arbeiten sowie ein großer, 1934 in Paris und New York veröffentlichter Text über Georges Braque bilden den Kern des neuen Bandes der Ausgabe der Werke von –