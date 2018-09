Der dänische Sommer wird märchenhaft: Dem Andenken des Dichters Hans Christian Andersen sind jede Menge Veranstaltungen gewidmet.

Es war so herrlich draußen auf dem Lande...“: So beginnt Andersens Märchen vom „Häßlichen jungen Entlein“. Der dänische Dichter liebte das Reisen. Jetzt, ein Jahr nach seinem hundertsten Todestag, können die Liebhaber der „Kleinen Seejungfrau“ und des „Schweinehirten“ es dem Märchenerzähler gleichtun, denn alle Orte in Dänemark, die der Dichter einst besuchte, feiern das Andersen-Jahr.

Der arme Schuhmachersohn, der zunächst Schauspieler werden wollte, schrieb mehr als 150 Märchen. Seine Geschichten sind mit Dänemark untrennbar verbunden. Die Königliche Leibgarde vor dem Schloß Amalienborg in Kopenhagen, angetan mit prächtigen Uniformen und Bärenfellmützen, erinnert an den „Standhaften Zinnsoldaten“, und auf einem Stein an der Langelinie, der Kopenhagener Promenade, sitzt die Bronzestatue der „Kleinen Seejungfrau“ und blickt versonnen auf den Hafen hinaus.

Vieles in Dänemark sieht heute noch so aus wie zu Andersens Zeit: kopfsteingepflasterte Straßen, bucklige kleine Häuser und Dorfkirchen mit weißen Giebeln und roten Dächern. Die meisten Märchen sind auf Schlössern und Herrensitzen entstanden, in denen der Dichter auf seinen langen Reisen einst zu Gast gewesen ist.

In Kopenhagen, wo der junge Andersen die Königliche Schauspielschule besuchte, widmet sich eine Dokumentation ganz dem sozialen Engagement des Dichters unter dem Märchentitel „Sie taugte nichts“, eine andere Schau befaßt sich mit dem Verhältnis des Dichters zum Theater. Büsten, Porträts und Karikaturen zeigt eine Sammlung im Hilleroder Schloß Frederiksborg. Silhouetten und Scherenschnitte von Andersen sind in Skaelskør zu sehen, dazu die Ausstellung „Christian Andersen und seine Zeit“. Auf dem Herrensitz Borreby werden Lesungen organisiert, auf dem Herrensitz Holsteinborg kommt im Herbst Andersens Singspiel „Der Rabe“ zur Aufführung.

Zentrum der Gedenkveranstaltungen ist die Insel Fünen, denn in Fünens Hauptstadt Odense kam der berühmte Däne im Jahr 1805 zur Welt. Dort steht auch das Andersen-Haus, in dem Dokumente und Briefe, Bilder und Erinnerungsstücke ständig ausgestellt sind. Bis Mitte September läuft in Odense die Sonderausstellung „Dänemark – mein Vaterland“, ab Mitte Juni gibt es Märchenwanderungen, und im „Fünischen Dorf“ werden vom 16. Juli bis 15. August die „Christian-Andersen-Spiele“ aufgeführt. Im Legoland bei Billund sind Bilder aus den Märchen Andersens zu sehen, und das Legoland-Theater führt das Märchen vom „Schweinehirten“ auf.

Termine und Adressen: Dänemark-Veranstaltungskalender (bis September) und die Broschüre „Hans Christian Andersens Dänemark – das moderne Märchenland“ (Dänisches Fremdenverkehrsamt, Glockengießerwall 2, 2000 Hamburg 1).

UvS