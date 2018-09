Von Christian Schmidt-Häuer

ZEIT: Ungarn gehört nicht zu den großen Staaten, aber die Stimme dieses Landes wird weit über seine Grenzen hinaus beachtet – besonders im Dialog über Entspannung und Zusammenarbeit. Derzeit haben die Auseinandersetzungen nach dem Genfer Gipfel, der amerikanische Luftangriff auf Libyen, das sowjetische Kernkraftunglück zu neuen Differenzen Anlaß gegeben. In ähnlich angespannter Situation, 1984, wurde in Budapest erklärt, daß die kleinen und mittleren Staaten Europas durch Dialog und konstruktive Beziehungen günstig auf die internationale Atmosphäre einwirken könnten. Welche Möglichkeiten haben sie gegenwärtig?

Havasi: Es gilt als charakteristisches Merkmal Europas, daß sich trotz der angehäuften Waffen und der einander gegenüberstehenden militärischen Bündnissysteme gerade hier ein eigenständiges, institutionalisiertes System der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit herausbilden konnte, das wir den "Helsinki-Prozeß" nennen. Dies trug dazu bei, daß in den Ost-West-Beziehungen insgesamt selbst 1983 – auf einem Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen den beiden führenden Mächten – kein verhängnisvoller Bruch erfolgte. Dabei spielte auch die umfassende Zusammenarbeit zwischen den kleinen und mittleren Staaten eine wichtige Rolle.

Der sowjetisch-amerikanische Gipfel im vergangenen Jahr stimmte hoffnungsvoll, und es scheint auch heute noch so, daß er Möglichkeiten zu einer Entwicklung in günstiger Richtung bietet. Obwohl es in der internationalen Lage, global betrachtet, zu keiner Wende kam, trat in den bilateralen sowjetisch-amerikanischen Beziehungen doch mancher Fortschritt ein. Und was wohl am wichtigsten ist: In Genf werden die Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung fortgesetzt. Wir sind überzeugt, daß die Sowjetunion aufrichtig nach einer Einigung strebt; ein wirkliches Vorankommen hängt vom politischen Willen der Vereinigten Staaten ab. Es wäre eine weitere günstige Entwicklung, wenn auf der Stockholmer Konferenz und in Bern beim äußerst prekären Problemkreis der menschlichen Beziehungen ebenfalls Schritte nach vorn erzielt werden könnten.

Was die Zukunft betrifft, so glauben wir, daß die folgerichtige Durchführung der auf dem 27. Parteitag der KPdSU dargelegten sicherheitspolitischen Konzeption der Weg ist, den wir gemeinsam begehen können. Die gleiche Sicherheit aller ist nicht mit militärischen, sondern vor allem mit politischen Mitteln zu gewährleisten und das soll mit umfassender ökonomischer Zusammenarbeit untermauert werden. Dazu einen Beitrag zu leisten, ist für jedes Land nicht nur möglich, sondern sogar eine Pflicht – sei es klein, von mittlerem Umfang oder groß.

ZEIT: Wie können Bonn und Budapest ihre Zusammenarbeit ausbauen und gemeinsam auf Entspannung hinwirken?

Havasi: Durch seine geographische Lage, durch die Offenheit seiner Wirtschaft und aus seinen historischen Erfahrungen heraus ist Ungarn an einer vielseitigen, fruchtbringenden Zusammenarbeit mit allen europäischen Ländern interessiert. Wir waren – sowohl in unseren bilateralen Beziehungen als auch in der multilateralen Zusammenarbeit – immer bestrebt, im Einklang mit unseren Möglichkeiten einen Beitrag zur Sicherheit der friedlichen Zukunft Europas zu leisten, ein treuer Verbündeter unserer Verbündeten zu bleiben, sowie ein korrekter und zuverlässiger Partner unserer Partner zu sein.