Seit dreißig Jahren gab es das nicht – einen Parteichef der italienischen Christdemokraten, der mangels Konkurrenten schon als Sieger den Parteitag eröffnet, wie jetzt Chiriaco De Mita.

Zwar beherrschte ein riesiges Kreuz mit der Inschrift „Libertas“ – das Parteiabzeichen der Christdemokraten – den Sportpalast, doch es war kein politisches Evangelium, das De Mita dem 17. Parteitag drei Stunden lang verkündete. Nichts auch, was die 1200 Delegierten vom Stuhl reißen konnte. Der ruhige, nur mit einigen soziologischen Weisheiten verbrämte Pragmatismus des 58jährigen Parteichefs hatte seinen Konkurrenten, ja überhaupt den traditionellen „Flügeln“ (Correnti) der „Democrazia Cristiana“ jeden Wind aus den Segeln genommen.

Was De Mita präsentieren will, ist eine „moderne Volks- und Reformpartei, die niemals eine konservative sein wird“. Im letztens auch wirtschaftlich stabileren, doch sozial noch lange nicht ausgeglichenen Zustand Italiens heißt das für die größte Partei: die Regierbarkeit des Landes sichern, selbst um den Preis, als Regierungschef den Vertreter einer dreimal schwächeren Partei ertragen zu müssen. Daß dies „nicht die Regel“, nur die Ausnahme sein darf, verhehlte De Mita nicht. Er legte aber seine Partei darauf fest, möglichst bis 1988, bis zum „natürlichen Ende“ der Legislaturperiode in der Fünferkoalition unter Craxi auszuhalten. Dieser freilich soll das Wirtschafts- und sozialpolitische Sanierungsprogramm, das De Mita im Stil einer eigenen Regierungserklärung darstellte, verwirklichen. Konflikte drohten allenfalls, so warnte der Parteichef, wenn Koalitionen nur „kraft ihrer Trägheit“ überlebten. Zweideutige Seitenblicke, die Craxis Sozialisten zuweilen den Kommunisten zuwerfen, verbat sich De Mita. Eine sozialistische Alternative gäbe es nicht, nur eine „sozialkommunistische“.

Sich selbst erlaubte der Parteichef der Christdemokraten aber durchaus die Feststellung, daß die KPI „eine Volkskraft in unserem Lande ist, mit der die italienische Demokratie zu rechnen hat“. De Mita bescheinigte ihr, daß sie bei ihrem kürzlichen Kongreß in Florenz eine „größere Disponibilität außerhalb traditioneller Schemen“ gezeigt habe. Das Bekenntnis der italienischen Kommunisten zur „europäischen Linken“ sei eine Neuheit, aber noch zu vage; ihre Annäherung an die deutsche Sozialdemokratie beziehe sich wohl auf deren linke Positionen „am Rande des Neutralismus“, die nicht die der Bonner SPD-Regierungen gewesen seien. Hansjakob Stehle (Rom)