Für Finnland-Freunde

In der höheren Preiskategorie sind die Reiseführer des DuMont-Verlags die unangefochtenen Marktführer. Das hat zwei Gründe: Das Konzept stimmt, und die Auswahl an Zielgebieten ist außerordentlich groß. Das Konzept basiert auf zwei Reihen, auf den bewährten „Kunst-Reiseführern“ und auf den spritzigeren „Richtig reisen“-Bänden. Letztere Reihe ist etwas jünger und noch nicht so umfangreich wie die Kunstreihe, deshalb wird sie mit besonderem Nachdruck aufgefüllt. Die ohnehin hohe Zahl von Neuerscheinungen bei DuMont steigt dadurch in fast atemberaubendem Tempo. Nicht immer kann man aber entsprechend viele gute Autoren finden, so liegen die Schwachpunkte im insgesamt guten DuMont-Programm auch vornehmlich bei den „Richtig reisen“-Bänden. Erfreulicherweise überwiegen aber auch hier die positiven Erfahrungen, ein Beispiel dafür ist das neue Buch über „Finnland“ von Reinhold Day (391 Seiten, 34 Mark). Obwohl der Autor selbst ein exzellenter Skandinavien-Kenner ist, holte er sich doch 17 (meist finnische) Mitautoren für einzelne Kapitel. So entstand der bislang beste Reiseführer für das nordische Land, das Buch beschreibt nicht nur Landschaften und Sehenswürdigkeiten (einschließlich Kapitel für Leningrad und Tallinn), gibt nicht nur die üblichen Reisetips, sondern es läßt auch tiefe Einblicke in das finnische Volksleben zu – all das in einer zum Lesen anregenden Sprache – so wünscht man sich Reiseführer.

Weitere Neuerscheinungen bei DuMont: „Toscana“ von Nana Claudia Nenzel (Reihe „Richtig reisen“), 391 Seiten, 36 Mark; „Zypern“ von Klaus Bötig (Reihe „Richtig reisen“), 336 Seiten, 36 Mark; „Das Wallis“ von Willi und Ursula Dolder (Reihe „Kunst-Reiseführer“), 370 Seiten, 36 Mark. K.V.

Brauchbar für Sizilien

Von dümmlich bis durchaus brauchbar reicht das Spektrum der „preiswerten anderen Reiseführer“ aus dem Unterwegsverlag. „Pflichtlektüre für den Süditalienreisenden“, wie’s auf dem Buchdeckel stolz vermerkt steht, ist der Band Sizilien von Peter Müller mit dem wenig aussageträchtigen Untertitel „Italiens Süden konkret erleben“ (189 Seiten) natürlich nicht. Aber unter die Kategorie „brauchbar“ fällt das Sizilien-Handbuch allemal. Für einen „anderen“ Reiseführer relativ ausführlich und ordentlich ist der geschichtliche Überblick von U. Mathée, wenn man mal davon absieht, daß Konradin, der letzte Hohenstaufer, nicht in Venedig, sondern in Neapel enthauptet wurde.

Ausführlich und kundig setzt sich das Handbuch auch mit dem Phänomen der Mafia auseinander. Ein weiteres Kapitel ist Danilo Dolci gewidmet, dem Gandhi Siziliens, der im heutigen Italien allerdings kaum mehr eine Rolle spielt. Auf 80 Seiten werden die sizilianischen Städte mit ihren Sehenswürdigkeiten abgehandelt, wobei Palermo besonders gut wegkommt. Nachdem schon alles aufgezählt ist, wird es bei einem Stadtrundgang noch einmal wiederholt, dafür fehlt dann Marsala zum Beispiel ganz. Recht stiefmütterlich abgehandelt wird die Villa Casale mit ihren herrlichen römischen Mosaiken, zumal sie in einer Bildunterschrift noch in die Nähe von Enna statt von Piazza Armerina verlegt wird. Kurz streift der Autor auch die Inseln vor Sizilien, wobei er schamhaft verschweigt, daß es auf Lampedusa und Pantelleria nicht nur Privatpensionen, sondern auch militärische Einrichtungen gibt. Die Informationen über Anreise, Fährverbindungen, Campingplätze und Hotels sind ausführlich, die Strichzeichnungen, die Karten sein sollen, wirken wenig hilfreich.

Auch wenn manchmal ein bißchen flapsig formuliert wird (zum Glück kommt der Autor jedoch ohne das Traveller-Du aus) und wenn’s mit der Rechtschreibung gelegentlich hapert, als knapper Guide für den, der keine großen kunsthistorischen Ansprüche stellt, ist der Javaanse-Jongens-Reiseführer brauchbar, 19,80 Mark sind allerdings ein happiger Preis. put