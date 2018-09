Von Joachim Holtz

Ein Hubschrauber landet. Rotoren knattern, der Luftdruck preßt Wellen in die Rasenfläche, die Maschine mit dem US-Stern setzt auf. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan kommt von links ins Bild, ohne Mantel und Hut und leicht vornübergebeugt, als müsse er sich unter den Propellern ducken. Als ein Reporter ihm eine Frage zuruft, bleibt er stehen und lacht. Kurze Antwort von zwei Sätzen, Winken, dann klettert er in die Maschine. Reagan hat sein berühmtes „Freitags-Zitat“ abgegeben, kurz vor seinem Abflug ins Wochenende. Diese Aufzeichnung der bekannten Szene im Garten des Weißen Hauses läuft auf einer Projektionswand im Kreml: Medienschulung für den Generalsekretär der KPdSU. „Ob die Reporter ihre Fragen wohl vorher schriftlich einreichen müssen?“ fragt Michail Gorbatschow die Genossen in seinem verdunkelten Arbeitszimmer.

Seit in der sowjetischen Führung die Herrschaft der Greise durch die Macht von „Männern in den besten Jahren“ abgelöst wurde, hat das Fernsehen Einzug gehalten. Es gibt kaum einen Auftritt der Obersten ohne Kamera. Aber das Drehbuch und die Inszenierung lassen oft noch zu wünschen übrig. Deshalb nimmt Michail Gorbatschow Fernunterricht bei einem Fachmann, der sein politischer Gegenspieler ist und den die Werbeleute in New Yorks Madison Avenue den „Großen Kommunikator“ nennen.

Die Medien-Übungsgrupe im Kreml wertet Videobänder mit Filmen amerikanischer Fernsehanstalten aus und analysiert Reagans Sprache und Verhalten, die Dekoration bei seinen Auftritten, das Licht, die Kamerastellung, den Bildfluß.

An Geräten und an der Technik mangelt es Gosteleradio, dem staatlichen Fernsehen der UdSSR, nicht. Aber die Mitarbeiter dort haben ihren eigenen Kopf, und es wurden bisher nur wenige ausgewechselt. Der Grundsatz für diese Fernsehmacher heißt: Beim Film laufen die Bilder. Also schwelgen die Kameraleute in Bewegungen. Die Kamera kommt auf die Schulter des Kameramannes, der sich wie beim Walzer dreht. Pro Bild drei Bewegungen: von der Großaufnahme zur Totalen, dabei Schwenken von rechts nach links und möglichst noch einen Hoch-Runter-Ruck einbauen. Später im Studio wird das alles möglichst kleingeschnitten und zu einem Fleckenteppich von Sequenzen montiert. Zuschauer können bei den Fernsehnachrichten seekrank werden.

Diese technische Eigenwilligkeit ist jedoch nicht das größte Hindernis für Michail Gorbatschows Initiative, das sowjetische Fernsehen als Mittel der Politik zu nutzen, innenpolitische und innerparteiliche Auseinandersetzungen auf dem Bildschirm zu führen und eine internationale Wirkung zu erzielen. Der erste Mann der UdSSR selber ließ bisher neben unerwarteten Stärken auch Schwächen vor der Kamera erkennen.

Michail Gorbatschow ist ein Naturtalent im direkten Gespräch. Beim spontanen Dialog mit einem Gegenüber, mit einer Gruppe oder bei einer Ansprache vor einem großen Publikum bleibt er unbefangen, gewitzt und selbstbewußt. Manchmal redet er dann sogar zuviel.