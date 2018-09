Mammuthochzeiten deutscher Unternehmen haben den Ruf nach verstärkter Fusionskontrolle laut werden lassen

Der Schock ging tief: Als im Herbst vergangenen Jahres Deutschlands Autogigant Daimler-Benz den Elektrokonzern AEG unter seine Fittiche nahm, schien das Maß wettbewerbspolitischer Liberalität überzulaufen. Hatte sich doch Daimler mit dem AEG-Erwerb zum größten Unternehmenskoloß der Republik gemacht und sich zuvor bereits die Luft- und Raumfahrtspezialisten MTU und Dornier einverleibt – mit dem Segen des Bundeskartellamtes.

Nur sprachliche Ungeheuer wie „Superelefantenhochzeit“ oder „gigantisches Machtgebilde“ schienen dem dreifachen Coup der Daimler-Manager angemessen zu sein. Spontan plädierte sogar der sonst so bedächtige Otto Schlecht, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, für eine „Verschärfung und Erweiterung der Fusionskontrolle“. Damit reihte er sich ein in den Kreis der CDU-Mittelständler, denen die ohnehin andauernde Fusionswelle – zumal im heimischen Handel – längst ein Dorn im Auge ist. Der Ruf nach dem Gesetzgeber wurde unüberhörbar und die Kritik am Bundeskartellamt, für den Vollzug des Kartellgesetzes zuständig, immer lauter.

Inzwischen freilich ist die erste emotionale Reaktion auf den Daimler-Streich, der so zu einem der führenden Hoch-Technologiekonzerne avancierte, nüchterner Betrachtungsweise gewichen. Das bedrängte Kartellamt nutzte jetzt die Gunst der Stunde und stellte das Thema „Unternehmensgröße und internationale Wettbewerbsfähigkeit“ zur Diskussion. Klar war: Das Bundeskartellamt konnte die Daimler-Fusionen nicht untersagen, denn in keinem Falle haben sich die Tätigkeitsbereiche der beteiligten Unternehmen überschnitten. Unternehmensgröße allein aber bietet kartellrechtlich keine Handhabe zum Verbot.

Doch ein allgemeines Unbehagen konnte nicht unterdrückt werden – zu sehr nämlich drängte sich der Gedanke der immensen wirtschaftlichen Macht auf. Großunternehmen, das weiß man längst, sterben nicht, und seien sie auch noch so krank. Wenn zigtausende von Arbeitsplätzen und das Wohl einer ganzen Region auf dem Spiel stehen, dann werden auch die rigidesten Marktwirtschaftler weich.

Auch die Gegenseite meldete sich zu Wort, wie jüngst erst die Garde der europäischen Chemieunternehmen, die nun wahrlich nicht von Mittelständlern beherrscht wird. Die hohe Hürde des Kartellrechts in der Europäischen Gemeinschaft wurde da beklagt und zugleich nach Zusammenschlüssen gerufen.

Die „internationale Wettbewerbsfähigkeit ist es denn auch, die immer wieder beschworen wird. Ist sie aber durch Größe der Unternehmen gewährleistet? Die derzeitige Fusionswelle in den Vereinigten Staaten scheint diese These, längst theoretisch begründet durch die Chicagoer Schule, zu erhärten. Auch im Falle Daimler wurde dieses Argument bemüht. Das aber hat jetzt Daimler-Manager Edzard Reuter auf der Berliner Kartellkonferenz deutlich zurecht gerückt: Man muß sehr genau auf die Gründe schauen. Die Fusionen in den USA, so beobachtete der Daimler-Mann, ließen eben nicht „jene Prämisse erkennen, die wir heute für entscheidend halten. Es geht um die Wahrnehmung unternehmerischer Chancen im großen Strom technisch induzierten Strukturwandels“. Oder einfacher: Auch ein erfolgreiches Großunternehmen der Autoindustrie – um bei dieser Branche zu bleiben – muß die Chance haben, hat vielleicht sogar die Pflicht, für eine Existenz nach dem Auto zu sorgen.

Dieses aber geht sehr wohl mit dem geltenden Kartellrecht – auch wenn es, wie Kartellamtspräsident Wolfgang Kartte stets betont, an der Grenze bei Aachen endet. Gunhild Freese